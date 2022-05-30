В ГУ МЧС СО определены победители 1 этапа конкурса музыкального творчества пожарных и спасателей

172

В Главном управлении МЧС России по Самарской области завершился 1 этап музыкального творчества пожарных и спасателей. Победу в нем одержали сотрудники 7 пожарно-спасательного отряда из Сызрани.

Так, победителем в номинации «Авторская песня о профессиональной деятельности» стал Владимир Трошин – старший пожарный 95 пожарно-спасательной части 7 пожарно-спасательного отряда с песней «Гимн сызранских пожарных».

В номинации «Россия – Родина моя!» стал дуэт Владимира Трошина и Дмитрия Дмитриева – помощника начальника караула 95 пожарно-спасательной части 7 пожарно-спасательного отряда с песней «Родина».

Напомним, что Музыкальный конкурс проводится в три этапа.

Второй этап конкурса (с июня по сентябрь 2022 г.) будет проведен в Департаменте кадровой политики МЧС России в городе Москва среди победителей I-го этапа, занявших 1 места. В ходе второго этапа жюри конкурса будет осуществлять просмотр присланных работ и определять участников заключительного этапа.

Третий этап – (сентябрь 2022 г.) проводится среди победителей второго этапа конкурса музыкального творчества.

Торжественная церемония награждения победителей третьего этапа состоится на гала-концерте в сентябре 2022 года.

Фото: ГУ МЧС СО