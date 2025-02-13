В ГКД заявили о росте посещаемости балета на 40–50% с осени 2022 года

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С сентября 2022 года Государственный Кремлевский дворец зафиксировал рост посещаемости мероприятий классического толка. В частности, объемы продаж билетов на балет увеличились на 40-50%, сообщил заместитель генерального директора ГКД Константин Ярошевский в интервью телеканалу "Россия 24".

Ярошевский подчеркнул, что безопасность всех мероприятий, проводимых в Кремлевском дворце, обеспечивается на высоком уровне.

"Мы зафиксировали рост посещаемости мероприятий именно классического толка примерно с сентября 2022 года. Рост по некоторым, например, балетам составил до 40%, а даже где-то 50% увеличилась посещаемость по сравнению с предыдущими периодами. В целом, также могу сказать, что количество аншлаговых мероприятий существенно возросло", – сказал собеседник.

Ранее директор по маркетингу билетного оператора Kassir.ru Александр Барсуков сообщил о росте объемов продаж билетов в театры России в январе 2025 года на 16% по сравнению с тем же периодом в 2024 году, пишет Смотрим.