105

В этом году над Волгой вновь зазвучала классика, а вместе с ней джаз, рок и премьеры музыкальных спектаклей. Международный фестиваль музыки и искусств «Тремоло» подарил зрителям пять вечеров, наполненных неожиданными творческими экспериментами и атмосферой настоящего искусства.

Драма под дождем

Фестиваль открылся мощным драматическим аккордом — спектаклем Самарского академического театра драмы. Удивительным был не только сюжет, который свел на одном подмостке двух харизматичных героев — благородного Дон Кихота и обаятельного Дон Жуана — но и формат представления: драматические актеры вдруг… запели! Причем сделали это весьма ярко и профессионально.

Пожалуй, самым драматичным моментом в спектакле стал танец короля Испании под аккомпанемент разбушевавшейся стихии. Ливень обрушился прямо на сцену и окатил актеров мощной волной. Однако последние, не сбившись ни на секунду, продолжили игру, превратив непогоду в эффектный элемент постановки. Зрители, затаив дыхание, следили за страстями на сцене, а после — долго не отпускали артистов аплодисментами.

Великие имена джаза

Так называла программа второго фестивального вечера. Филармонический джаз-оркестр Республики Татарстан виртуозно исполнил мировые хиты, а восходящая звезда Аделя Музафарова покорила зал глубоким альтом, в котором переплелись сила, глубина и томная нежность. К финалу концерта даже самые сдержанные зрители пританцовывали и аплодировали стоя.

— После такого выступления понимаешь — джаз это не музыка, это состояние души. И, судя по всему, наша душа очень любит свинговать! — шутили зрители после концерта.

Комедия с драматичным финалом

Третий вечер подарил гостям фестиваля особенный сюрприз — музыкальный спектакль «Однажды в Италии», созданный специально для проекта «ТенорА XXI века». Пять блистательных певцов — Дмитрий Сибирцев, Александр Богданов, Станислав Мостовой, Сергей Писарев и Георгий Фараджев — не только продемонстрировали безупречное владение голосом, но и раскрылись как харизматичные актеры. Легкая комедийная история с запутанным сюжетом, итальянским колоритом и неожиданной развязкой оставила у зрителей ощущение хрупкости человеческого счастья и светлую радость за те моменты, когда любимые рядом.

— Играть под живой аккомпанемент — это особая ответственность и творческое напряжения. В этом году перебои с авиарейсами едва не оставили нас без двух музыкантов. Но наш TENOR'S BAND — профессионалы! Мы уже подготовили альтернативные аранжировки для отсутствующих инструментов, как вдруг, за 15 минут до начала спектакля, музыканты все же приехали. Этот адреналин зарядил выступление особой энергией — именно так рождается магия живого исполнения, — поделился Дмитрий Сибирцев, художественный руководитель коллектива.

Безупречная классика

Четвертый день стал апофеозом музыкального совершенства. Оркестр «Виртуозы Москвы» под управлением темпераментного Фабио Мастранджело исполнил программу «Музыка трех мастеров» с такой страстью и точностью, что казалось — струны сами поют, а смычки взлетают в такт дыханию зала. Солистка Назия Аминева, чей голос звучала то нежно, то мощно, удерживала публику в состоянии почти мистического восхищения.

— Этот вечер, да и фестиваль в целом, не состоялся бы в таком блеске без наших верных друзей и партнеров. Мы просто не смогли бы собрать на одной сцене столько потрясающих артистов. Особенную поблагодарить испытываю к «Акрон Холдингу»: в год своего 25-летия они сделали просто королевский подарок ценителям искусства. «КуйбышевАзот» с нами уже много лет, это тоже дорогого стоит. И, конечно, Фонд Фабио Мастранджело, чья роль в развитии музыкальной культуры бесценна. Это не просто спонсоры — это соавторы нашего праздника, — признался Алексей Возилов, автор идеи и директор фестиваля «Тремоло».

Дерзкий эксперимент «Бис-Квита»

Финальный аккорд фестиваля поставил ансамбль «Бис-Квит», смело смешавший народные инструменты с классикой и роком. «Полет шмеля» на домре, «Валенки» в современной аранжировке и «Кукла колдуна» оперными голосами — «Бис-Квит» резвился не по-детски, чем привел зал в искренний восторг.

Заключительный мегамикс, сплетая десятки узнаваемых мелодий, электризовал зал: море фонариков колыхалось в такт музыке, зрители танцевали между рядами, а финальные аккорды утонули в оглушительных овациях.

«Волжский блюз» Байрама Саламова

На протяжении всех дней фестиваля гости могли погрузиться в мир картин Байрама Саламова. Его экспозиция «Волжский блюз» — это глубокая, эмоциональная живопись, где скрипачи будто вот-вот заиграют, а женские образы словно шепчут свои истории. Художник лично общался с посетителями, и каждый уходил с ощущением, что прикоснулся к чему-то сокровенному.

Любопытно, что большинство работ, представленных на выставке были датированы 2025 годом. Неужели мастер пишет столько картин за один творческий сезон?

— Байрам — художник, который пишет, как дышит. Даже 31 декабря или 1 января в его мастерской горит свет — он просто не может не работать. Порой он возвращается к уже знакомым сюжетам, но если поставить рядом две, казалось бы, похожие работы, вы увидите: они всегда разные. Нюансы цвета, изменения композиции, новый ракурс — так он ведет диалог с самим собой, переосмысливает прожитое. Для Байрама искусство — не повторение, а бесконечное исследование, — объяснила уникальное явление Анна Екимова, ассистент «Арт-галереи Байрама».

Музыкальное путешествие мимов

Каждый вечер в антрактах артисты театра «Вариант» разыгрывали миниатюры на тему музыкального путешествия. То мимы в смешных костюмах изображали пассажиров, в панике ищущих свой поезд, то превращались в уютных пассажиров с чашкой чая в руках. Эти зарисовки стали идеальным связующим звеном между концертными номерами, добавляя программе легкости и остроумия.

Кстати, чемоданы для выступления театра «Вариант» также расписал художник Байрам Саламов. Так реквизит превратился в отдельное произведение искусства.

Особый день фестиваля «Тремоло — детям!»

Фестиваль искусств для детей и подростков «Тремоло – детям!» всегда готовится с особым трепетом и любовью, ведь культура прорастает в человеке с самых малых лет. В этом году более 250 детей и их родителей погрузились в волшебный мир искусства на специальной программе фестиваля. Этот день стал настоящим праздником творчества, где каждый ребенок мог найти занятие по душе.

Сразу несколько творческих площадок подготовил Отдел искусств библиотеки «Автоград». Программа началась с познавательной лекции «Комиксы — это серьезно» от Марины Симоновой, которая открыла юным зрителям новые грани современного искусства. Параллельно шли мастер-классы по свободному рисованию под живую музыку ханга с художником Яном Фридманом, где дети создавали свои первые художественные шедевры.

Особой популярностью пользовался «Остров ткачества» — здесь ребята осваивали азы ремесла на настоящем ткацком станке, создавая общую «Дорожку дружбы», и плели яркие фенечки-браслеты.

Театр «Вариант» подготовил интерактивные площадки по сценическому искусству — «Звуки живой природы» и «Музыкальный пазл», превратив обучение в увлекательную игру.

Ярким событием дня стало выступление учеников Академии талантов «Родная семья» и зажигательное шоу «Барабаны мира». После обучающего мастер-класса по ритму профессиональные музыканты показали, как сплетаются сложные полиритмические рисунки.

Торжественным моментом прозвучало награждение участников Всероссийского конкурса рисунков «Музыка на бумаге», который в этом году собрал 399 работ из разных уголков страны

До встречи в 2026 году!

Пять дней пролетели как один миг, оставив после себя море эмоций, новые творческие открытия и желание обязательно вернуться на «Тремоло» в следующем году. Завершая финальный концерт, организаторы уже обозначили даты следующего фестиваля — 2-5 июля 2026 года. Можно планировать следующий летний отпуск на «Тремоло» — на фестивале, который вновь доказал, что настоящее искусство не знает границ: оно объединяет, вдохновляет и делает нас лучше.

Текст: Людмила Гремина

Фото: Олег Павлухин, Вадим Кондратьев