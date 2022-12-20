В доме купца Михаила Маштакова на улице Самарской открывается музей галерея «Заварка»

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Добро пожаловать в историю!



Дом купца Михаила Маштакова на улице Самарской, 207 является объектом культурного наследия. В этом году завершилась его реставрация, в ходе которой удалось сохранить 80% первоначального вида.

Именно здесь открывается новое творческое пространство Самары – музей галерея «Заварка».



Первые экскурсии пройдут уже на этой неделе:



– 22 декабря 18:00

– 24 декабря 13:00 и 16:00

– 25 декабря 13:00 и 16:00

– 26 декабря 18:30



Посещение – бесплатно, предварительная запись не требуется.

Фото: минкульт СО