В доме купца Михаила Маштакова на улице Самарской открывается музей галерея «Заварка»

Добро пожаловать в историю!
Дом купца Михаила Маштакова на улице Самарской, 207 является объектом культурного наследия. В этом году завершилась его реставрация, в ходе которой удалось сохранить 80% первоначального вида.
Именно здесь открывается новое творческое пространство Самары – музей галерея «Заварка».
Первые экскурсии пройдут уже на этой неделе:
– 22 декабря 18:00
– 24 декабря 13:00 и 16:00
– 25 декабря 13:00 и 16:00
– 26 декабря 18:30
Посещение – бесплатно, предварительная запись не требуется.
Фото: минкульт СО