В Детской картинной галерее открывается выставка анимационных игрушек XIX века «Pre-cinema»

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Открытие выставок состоится 7 июля в 15.00 в особняке Клодта.

В Детской картинной галерее открывается выставка «Pre-cinema», на которой можно будет узнать, с чего началась эпоха кино и мультипликации, как устроены волшебные фонари и теневые театры, и чем отличается тауматроп от зоотропа.

«Pre-cinema» - это общее название для всех открытий, позволивших создать технологию кино. Они связаны с развитием анимации, проецированием образов, изобретением фотографии и охватывают период с начала XIX века до первого публичного кинопоказа братьев Люмьер.

На выставке представлено более пятидесяти уникальных экспонатов XIX-XX веков, которые привели к созданию искусства кино и анимации в их современном виде. Это аппараты, которые позволяли смотреть небольшие кусочки анимации до появления кинематографа, проекционное оборудование, игрушки, основанные на оптическом обмане и многое другое.

Подлинные старинные оптические приборы и игрушки в таком объёме показываются в Самаре впервые. Они представляют часть самого крупного в России частного собрания на эту тему, которое принадлежит коллекционерам из Казани братьям Васильевым. Коллекция собиралась на протяжении десяти лет, насчитывает более трёхсот анимационных и оптических игрушек XIX - XX веков и уже представлялась на выставках в Казани, Астрахани, Чебоксарах и Нижневартовске.

Уникальной выставку «Pre-cinema» делают не только действительно редкие экспонаты, но и их соседство с увеличенными интерактивными копиями, которые можно двигать, крутить и самостоятельно воспроизводить те самые иллюзии и мультфильмы, которые создавались больше века назад. С помощью этих экспонатов посетители смогут понять, в чём заключается принцип работы подлинных предметов, представленных в витринах. Такая интерактивная возможность прекрасно подходит для детской и семейной аудитории, которая является основной для Детской картинной галереи.

Вместе с выставкой «Pre-cinema» в музее будет открыта ставшая уже традиционной выставка «Премьера». Это рисунки, керамика, коллажи и макеты, выполненные детьми в мастерских Детской картинной галереи. Начинающим художникам в этой экспозиции 5-7 лет, опытным – 15-17. В их работах можно увидеть, как они учатся работать с цветом, формой, пространством, материалами, как решают художественные задачи и постепенно осваивают мастерство.

Музей работает ежедневно с 9.00 до 18.00, касса до 17.30.

По четвергам экспозиции открыты с 9.00 до 20.00, касса до 19.30.

Выставки будут открыты для посещения до 8 октября 2023 года, сообщает пресс-служба Музея.

Фото: пресс-служба Музея