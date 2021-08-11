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В августе состоится летняя открытая сессия молодежного симфонического оркестра Поволжья
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В августе состоится летняя открытая сессия молодежного симфонического оркестра Поволжья

11 августа 2021 14:39
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Проект исследует феномен зарождения и бытования классической музыкальной культуры в новом промышленном городе России.

При поддержке фонда Президентских грантов 6-26 августа 2021 года состоится летняя открытая сессия молодежного симфонического оркестра Поволжья.

Художественный руководитель и главный дирижер – заслуженный артист России Анатолий Левин.

Проект приурочен к 55-летию принятия решения о строительстве в Тольятти автозавода и 50-летию выпуска первого автомобиля ВАЗ.

Проект исследует феномен зарождения и бытования классической музыкальной культуры в новом промышленном городе России. В юбилейный год Волжского автомобильного завода Молодежный оркестр, ядро которого составляют тольяттинские ребята – внуки и правнуки строителей автозавода, проедет с туром по городам Поволжья, где также производятся автомобили и автокомпоненты.

Молодежный симфонический оркестр Поволжья – первый в России сессионный оркестр – в 19-й раз будет собран из сильнейших студентов и выпускников музыкальных учебных заведений страны. На его базе пройдет серия оркестровых занятий. Затем коллектив выступит с концертами, которые составят фестиваль «Классика Open Fest».

В 2021 году оркестр соберется в большом составе: 80 музыкантов, дирижеров-стажеров в возрасте от 18 до 28 лет из регионов России. Отбор в оркестр проходил по видеоконкурсу.

Одной из особенностей сессии этого года стало участие в ней музыкантов, которые получали оркестровую практику в МСО Поволжья в предыдущие годы. Многие из них сегодня занимают ведущие позиции в сильнейших оркестровых коллективах России. 

В афише фестиваля «Классика Open Fest 2021» 10 концертов.

В камерных программах, которые пройдут в Тольяттинской филармонии, будет несколько премьер.

Традиционно каждый год фестиваль открывает новую площадку open-air. Нынешний год не исключение: один из концертов фестиваля с участием камерных ансамблей и солистов МСО Поволжья пройдет в селе Хрящевка возле замка Гарибальди.

Еще один концерт состоится на площадке генерального партнера фестиваля «Классика Open Fest»  – в ДК ПАО «Тольяттиазот».

Центральным событием станут, конечно, Гала-концерты Молодежного симфонического оркестра Поволжья, которые состоятся в Тольятти, Самаре, Ульяновске и Саранске, причем в столице Мордовии оркестр будет выступать впервые. В них прозвучат  произведения Бетховена, Чайковского, Россини, Пуччини, Прокофьева, Рихарда Штрауса, а также сочинения о вечном движении – Moto perpetuo Никколо Паганини и Perpetuum Mobile Иоганна Штрауса.

Более подробная информация  на сайте филармонии и на страницах филармонии в соцсетях ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники и Инстраграм.

Он-лайн продажа билетов www.filarman.ru

Стоимость билетов от 150 до 1000 руб.

Вход на концерт возле замка Гарибальди 14 августа – свободный.

Вход на концерты 11, 13, 15, 17 августа по пригласительным  билетам. Получить их можно в кассе филармонии (справки по тел. 222-600) или зарегистрировавшись на Timepad. Количество приглашений ограничено: действует шахматная рассадка в связи ковид-ограничениями, передает пресс-служба минкульта СО.

 

Фото:   пресс-служба минкульта СО

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