В 2024 году театр новокуйбышевский «Грань» учреждает внутритеатральную Премию «Серебряный гранат»

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Это новая театральная традиция и новый отсчет в истории театра, который, пройдя путь длиной в полвека, в 2023 году стал государственным драматическим театром Самарской области.



Первая церемония вручения Премии «Серебряный гранат» состоится 8 октября 2024 года в 19.00 в зрительном зале Драматического театра «Грань», по адресу: г. Новокуйбышевск, пл. Ленина 1 (ТКК «Дворец культуры»).



Для проведения Премии – дата 8 октября – выбрана не случайно, это День Рождения государственного драматического театра «Грань».



Главная идея Премии «Серебряный гранат» – выразить благодарность людям театра за их искусство и мастерство, за их огромный труд и преданность. А также отблагодарить партнеров, друзей театра «Грань» и самых преданных, активных зрителей, которые за прошедший год внесли значительный вклад в жизнь театра.



Основные номинации Премии:

— Премия имени основателя театра Эльвиры Дульщиковой. Премия вручается сотрудникам театра «За вдохновенное служение театру «Грань».

— Премия имени первого директора театра, продюсера Всероссийского театрального Фестиваля «ПоМост» Дмитрия Софьина «За вклад в развитие театра «Грань».



Актерские номинации.

— «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль»

Победители определяются путем зрительского голосования, среди актеров, сыгравших в премьерах прошедшего театрального сезона.

— «Гранатовое зёрнышко» (лучший дебют).

Победители определяются путем зрительского голосования, среди актеров, впервые сыгравших в спектаклях театра «Грань» в прошедшем театральном сезоне.



— Специальные Премии Художественного руководителя театра «Грань».



Автором визуального воплощения Премии Драматического театра «Грань» – «Серебряный гранат» стал заслуженный художник России Виктор Никоненко.



Лауреатам Премии имени Эльвиры Дульщиковой и Премии имени Дмитрия Софьина вручается скульптура «Серебряный гранат», изготовленная из посеребренного нейзильбера.



Победителям Премии за лучшие актерские работы сезона, а также за лучший актерский дебют сезона вручается кулон из муранского стекла в виде гранатового зернышка на серебряной цепочке, либо булавка для пиджака, украшенная камнем из муранского стекла в виде гранатового зернышка.