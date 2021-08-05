Ушла из жизни ветеран сцены Самарского театра драмы актриса Людмила Федосеева

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"Сегодня ушла из жизни ветеран сцены, замечательная актриса Людмила Васильевна Федосеева", - говорится в сообщении пресс-службы Самарского академического театра драмы им. Горького.

Людмила Федосеева родилась 30 июля 1938 года. В 1960 году, окончив театральную студию при Куйбышевском драматическом театре им. А. .М. Горького, Людмила Федосеева была принята в труппу театра, где проработала почти 60 лет.

За годы театральной службы актриса сыграла более 50 ролей, среди которых: Мисс Вилли ("Странная миссис Сэвидж"); Авдотья ("Дети Ванюшина"), Нуйкина ("Мы, нижеподписавшиеся"); Раиса Захаровна ("Любовь и голуби"); Софья Ивановна ("Пока она умирала"); Бабушка ("Алые паруса") и другие.

"Яркие сценические образы, созданные Людмилой Васильевной навсегда останутся в памяти зрителей, коллег и друзей!" - отметили в театре.

Фото: пресс-служба Самарского академического театра драмы им. Горького