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В рамках национального проекта «Культура» у Самарского областного художественного музея в 2024 году появилось новое световое оборудование, современные стеллажи и современный реставрационный стол.

В музей также поставили вертикальные витрины и пеналы, с возможностью обзора экспонатов со всех сторон.

Выставочное оборудование оснащено специальным светом. Оно регулируемое, его можно поворачивать и менять не только силу, но и фокус освещения.Выставочное оборудование оснащено стеклами по системе триплекс, если случайно оно будет во время эксплуатации разбито, то осколки не рассыпятся на людей или экспонаты. Они все останутся на защитной пленке-сеточке.

Еще одно ценное приобретение - появление отдельного, большого и удобного реставрационного стола.

Светлана Исанькина, реставратор художественного музея:

"Мы долго ожидали приобретения профессионального реставрационного стола. Его появление приносит множество преимуществ, таких как наличие ровной поверхности значительной площади, что позволяет работать с картинами крупного формата. Длина столешницы превышает по длинной стороне три метра рабочей поверхности (по другой стороне полтора метра). Она защищена от термического воздействия и обладает термостойкостью. Стол оснащен колесиками, что обеспечивает необходимую мобильность оборудования, и теперь мне не нужно обращаться за дополнительной помощью при его перемещении. Теперь на нем радостно и приятно работать".

Напомним, что национальный проект «Культура», реализуется по решению Владимира Путина, Президента России. В 2023 году впервые в центре внимания нацпроекта стали музеи.

Фото: минкульт СО