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Уникальные мозаики в Самаре будут охранять

13 апреля 2022 13:11
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Уникальные мозаики в Самаре будут охранять

Список выявленных объектов культурного наследия города Самара пополнился четырмя мозаичными панно. Теперь в Самаре объектов культурного наследия более 150. Согласно документации, данные объекты обладают историко-культурной ценностью и должны быть взяты под охрану. Постановления опубликовали на официальном сайте правительства Самарской области.

В список объектов культурного наследия вошли композиция «Молодежь в науке и производстве» на здании бывшего учебно-производительного комбината на улице Антонова-Овсеенко, 53. Композиция состоит из двух мозаичных панно. Художником выступил Бронислав Кураго в 1971 году. На мозаиках изображены портреты молодых юношей и девушек с характерными для темы предметами: раскрытые книги, колба, циркуль с транспортиром, шахматная доска — на панно, посвященном науке; швейная машинка, манекен и женская обувь, циферблат торговых весов и телефонная трубка, фрагмент микроавтобуса и логотип службы быта на второй части, о производственных специальностях.

Также в список выявленных объектов культурного наследия вошло мозаичное панно «Волейболистки» на здании Дворца спорта легкой атлетики на улице Физкультурной, 101. Панно было создано в 1972 году художниками Александром Дроновым и Александром Ухлиным.

Третьим объектов вошедшим в список стал художественный комплекс «Дружба» и система беседок с мозаичным оформлением на улице Стара-Загора, 70. Рисунок мозаики достаточно выразителен: русский и болгарин крепко держатся за руки, а над их головами переплетаются два флага, знаменуя дружбу между двумя странами и городами-побратимами: Самарой и Стара Загорой. Автором эскиза мозаики в 1977 году стал молодой самарский художник Рудольф Баранов. Сегодня он — заслуженный художник России, академик Российской академии художеств.

Последним объектом стало панно «Связь» и «Междугородная телефонная связь» на здании бывшей Междугородной телефонной станции на улице Мичурина, 54. Оно создано в 1975 году Брониславом Кураго. Обе работы выполнены в одинаковой технике — рельеф с мозаикой из керамической плитки. Здесь изображены приемная станция спутниковой связи, аббревиатура «МТС», дисковый номеронабиратель телефона и радиоволны.

К объектам культурного наследия могут относиться объекты недвижимости, возникшие в результате исторических событий и представляющие собой ценность с точки зрения истории, архитектуры, искусства, науки и техники, социальной культуры.

Сегодня в Самарской области расположено более 600 выявленных объектов культурного наследия, 147 из них находятся в городе Самара, пишет Обозрение.

Фото: Маркелова Екатерина

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