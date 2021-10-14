Умерла народная артистка СССР Бэла Руденко 

409

Оперная певица, народная артистка СССР Бэла Руденко скончалась в возрасте 88 лет, передают "Известия".

«На 89-м году жизни умерла выдающаяся оперная певица Бэла Андреевна Руденко»,— написал в Facebook российский критик Андрей Плахов.

В 1973–1988 годах Руденко являлась солисткой оперной труппы Государственного академического Большого театра. Исполняла партии в операх: «Руслан и Людмила» и «Иван Сусанин» Михаила Глинки, «Риголетто» и «Травиата» Джузеппе Верди, «Иоланта» Петра Чайковского и других.

Певица исполняла концертные и камерные программы в СССР и за рубежом, выступала в оперных театрах Франции, Великобритании, Италии, Швеции, Японии, Канады, США.

В 1960 Руденко году была признана народной артисткой СССР.

В 1992 году она завершила сольную карьеру и возглавила Фонд развития Большого театра. Артистка также была художественным руководителем оперной труппы Большого театра и занималась преподаванием.

Фото: ТАСС/Игорь Зотин/Борис Кавашкин/"Известия"