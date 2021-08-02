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Умер советский и российский актер Анатолий Рудаков

2 августа 2021 19:27
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Анатолий Рудаков известен зрителям по роли инспектора Трейси в сериале «Шерлок Холмс».

Советский и российский актер Анатолий Рудаков, известный зрителям по роли инспектора Трейси в сериале «Шерлок Холмс», ушел из жизни в возрасте 71 года. О его смерти сообщила 1 августа бывшая сотрудница кинокомпании «Ленфильм» Ирина Тарасова, передают "Известия".

 

 

По ее словам, причиной кончины заслуженного артиста РФ стали последствия COVID-19.

«Боже мой, неделю назад делала поздравительный пост... Поздравляла Толика с днем рождения! А он уже лежал с ковидом... Не справился», — написала Тарасова на своей странице в Instagram.

Рудаков является выпускником Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии. Он снялся более чем в сотне картин, среди которых «Сержант милиции», «Труффальдино из Бергамо», «Ярославна, королева Франции», «Трое в лодке, не считая собаки», «Агент национальной безопасности»,  "Государственная граница", "Жизнь Клима Самгина" и другие.

 

Фото: kino-teatr.ru/"Известия"

Теги: Анатолий Рудаков актер умер

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