Умер российский актер Вячеслав Гришечкин, снимавшийся в сериалах "Солдаты" и "Бригада"

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Заслуженный артист России Вячеслав Гришечкин умер на 62-м году жизни, сообщил во "ВКонтакте" его коллега, артист Театра-студии на Юго-Западе Антон Белов, передает РИА Новости.

"Вячеслав Германович. Родной. Покойся с миром! <…> Спасибо за великий вклад: в статус, в развитие и имя нашего театра. <…> Навсегда в сердце", — написал Белов, не раскрыв подробности смерти артиста.

Гришечкин родился 28 июня 1962 года в Сочи. После школы поступил в ГИТИС, одновременно играл в Театре-студии на Юго-Западе. С 2017 года он возглавлял театральную студию при Московском университете МВД.

Фильмография Гришечкина насчитывает 167 картин, наиболее известные роли — в сериалах "Солдаты", "Счастливы вместе", "Каменская", "Бригада".

Фото: ru.freepik.com