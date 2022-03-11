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Умер один из авторов сценария "Белого солнца пустыни" Рустам Ибрагимбеков

11 марта 2022 19:36
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Ему было 83 года.

Драматург, сценарист, кинорежиссер Рустам Ибрагимбеков умер на 84-м году жизни. Об этом ТАСС сообщила в пятницу дочь режиссера Фатима Ибрагимбекова.

"Отец скончался, - сказала собеседница агентства. - Он долго болел, три месяца".

Рустам Мамед Ибрагим оглы Ибрагимбеков родился 5 февраля 1939 года в Баку в семье Мамеда Ибрагима Ибрагимбекова (1898-1973) и Фатимы Мешадибековой (1915-1977). Он окончил Азербайджанский институт нефти и химии им. М. Азизбекова (ныне - Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности, Баку), после чего работал научным сотрудником Академии наук Азербайджанской ССР. В середине 1960-х завершил обучение в аспирантуре Института автоматики и телемеханики Академии наук СССР (ныне - Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова Российской академии наук, Москва).

В 1967 году Ибрагимбеков окончил сценарное отделение (мастерская Сергея Герасимова), в 1976 году - режиссерское отделение (мастерская Леонида Трауберга) Высших курсов сценаристов и режиссеров в Москве.

Ибрагимбеков дебютировал в качестве сценариста в фильме "В одном южном городе" (1970) режиссера Эльдара Кулиева на студии "Азербайджанфильм". Всего за годы творчества он создал сценарии к более чем 50 картинам, став соавтором таких популярных лент, как "Белое солнце пустыни" (1969), "Утомленные солнцем" (1994), "Храни меня, мой талисман" (1986), "Урга - территория любви" (1991), "Сибирский цирюльник" (1998) и многих других. Среди его режиссерских работ фильмы "В один прекрасный день" (1977), "Семья" (1998), "Телефон доверия" (2001) и другие.

За свою кинодеятельность он отмечен Государственными премиями СССР и России, у него также есть "Оскар" и "Золотой лев". На театральном поприще он автор 15 пьес, которые были поставлены в более чем 100 театрах разных стран.

 

Фото:    Артем Геодакян/ТАСС

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