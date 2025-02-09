Умер народный артист СССР Олег Стриженов

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Умер народный артист СССР, актер театра и кино Олег Стриженов. Ему было 95 лет. Об этом 9 февраля сообщила «Известиям» жена артиста Лионелла Стриженова.

Олег Стриженов родился 10 августа 1929 года в Благовещенске. После окончания театрального училища он стал актером Русского драматического театра Эстонской ССР в Таллине, затем работал в ленинградском Театре драмы имени Пушкина, в Театре-студии киноактера в Москве и МХАТе.

Дебютная главная роль в драме «Овод» режиссера Александра Файнциммера принесла Стриженову всесоюзную известность и зрительскую любовь. В 1958 году актер предстал в роли купца в советско-индийском фильме «Хождение за три моря» и в роли Петра Гринева в экранизации повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка». Другими популярными работами Стриженова стали фильмы «Пиковая дама», «Дуэль», «Три сестры» и «Неподсуден».

В 1988 году Стриженов был удостоен звания народного артиста СССР. Актер также был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II и III степеней, получил приз Гильдии актеров кино России «За выдающийся вклад в профессию» в 1999 году и премию «Золотой орел» в номинации «За вклад в киноискусство» в 2010-м.