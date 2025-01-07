Умер известный бард Вадим Мищук

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В возрасте 67 лет умер бард Вадим Мищук, написавший «Рижский вокзал», «Застолье» и другие ушедшие в народ песни. Об этом сообщил сайт Грушинского фестиваля.

«Очень горькие новости. Сегодня не стало нашего друга — Вадима Мищука. Мы ждали Вадима на Зимний Грушинский, но судьба распорядилась иначе», — говорится в сообщении.

Вадим Мищук и его брат Валерий часто принимали участие в Грушинском фестивале. Также они вместе состояли в ансамбле «Домино» и писали песни, пишет Лента.

Валерий Мищук ушел из жизни 14 августа 2022 года.