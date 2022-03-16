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Учебный театр СГИК приглашает на премьеру спектакля «Леди Макбет Мценского уезда»

16 марта 2022 15:09
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«Это очень сильное исследование преступной страсти женщины и веселого цинического  бессердечия ее любовника».

В пятницу 18 марта стартует серия премьерных показов спектакля по повести Николая  Лескова «Леди Макбет Мценского уезда». Режиссёр – Елена Лазарева, заслуженная  артистка РФ и народная артистка Самарской области, режиссёр по пластике – Павел  Самохвалов, старший преподаватель СГИК и хореограф театра «СамАрт». 

«Это очень сильное исследование преступной страсти женщины и веселого цинического  бессердечия ее любовника», — так о повести Николая Лескова «Леди Макбет Мценского  уезда» высказался Дмитрий Святополк-Мирский, русский литературовед и критик. В  основу произведения действительно легла реальная история женщины, которая убила  своего супруга. Исследователи не исключают, что автор обобщил несколько уголовных  дел и завуалировал их художественным вымыслом. «Леди Макбет Мценского уезда»  считается одной из первых криминальных историй в отечественной литературе. 

Сейчас «Леди Макбет Мценского уезда» — это актуальная театральная классика, которая  теперь станет частью репертуара нашего Учебного театра. 

«Центральной темой исследования стала “недолюбовь”, – рассказала режиссёр Елена  Лазарева. – Главная героиня столкнулась с ней и детстве, и в замужестве. Что теперь  движет её поступками – любовь или страсть?» 

На постановку предлагаем сходить три раза, чтобы увидеть три актёрских состава.  Каждый герой переживает роль по-своему, и, можно сказать, что это будут три разных по  подаче спектакля, сообщает пресс-служба СГИК. 

18 марта, 18:00, 19 марта, 18:00, 20 марта, 15:00 

ул. Фрунзе 138, второй корпус СГИК, Учебный театр 

Продолжительность спектакля: 2 часа 40 минут с одним антрактом 

 

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