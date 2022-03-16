Учебный театр СГИК приглашает на премьеру спектакля «Леди Макбет Мценского уезда»

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В пятницу 18 марта стартует серия премьерных показов спектакля по повести Николая Лескова «Леди Макбет Мценского уезда». Режиссёр – Елена Лазарева, заслуженная артистка РФ и народная артистка Самарской области, режиссёр по пластике – Павел Самохвалов, старший преподаватель СГИК и хореограф театра «СамАрт».

«Это очень сильное исследование преступной страсти женщины и веселого цинического бессердечия ее любовника», — так о повести Николая Лескова «Леди Макбет Мценского уезда» высказался Дмитрий Святополк-Мирский, русский литературовед и критик. В основу произведения действительно легла реальная история женщины, которая убила своего супруга. Исследователи не исключают, что автор обобщил несколько уголовных дел и завуалировал их художественным вымыслом. «Леди Макбет Мценского уезда» считается одной из первых криминальных историй в отечественной литературе.

Сейчас «Леди Макбет Мценского уезда» — это актуальная театральная классика, которая теперь станет частью репертуара нашего Учебного театра.

«Центральной темой исследования стала “недолюбовь”, – рассказала режиссёр Елена Лазарева. – Главная героиня столкнулась с ней и детстве, и в замужестве. Что теперь движет её поступками – любовь или страсть?»

На постановку предлагаем сходить три раза, чтобы увидеть три актёрских состава. Каждый герой переживает роль по-своему, и, можно сказать, что это будут три разных по подаче спектакля, сообщает пресс-служба СГИК.

18 марта, 18:00, 19 марта, 18:00, 20 марта, 15:00

ул. Фрунзе 138, второй корпус СГИК, Учебный театр

Продолжительность спектакля: 2 часа 40 минут с одним антрактом