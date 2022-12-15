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Кукольный театр из Самарской области помогает развиваться подросткам с ограниченными возможностями здоровья.

Участники инклюзивной театральной студии "Жили-были" из Кротовки готовятся к новогоднему кукольному представлению: мастерят декорации, разучивают роли.

За театральной ширмой – особенные актёры. Это молодые люди с ограниченными возможностями здоровья.



Как отмечают в администрации Кинель-Черкасского района, театр, бывший изначально средством реабилитации, стал творческим увлечением для ребят, являя собой яркий пример реализации национального проекта "Культура".



Педагог, руководитель инклюзивного кукольного театра Людмила Шакурова рассказала:

- Кукольный театр – идеальный вариант для ребят. Первое время детям было сложно запоминать длинные тексты, им помогали мамы. Первые три года мы не выступали на публике, готовили постановки для ребят из нашего же клуба. Позже мы познакомились с представителями отрадненского сообщества инвалидов и приступили к совместному проекту – кукольному театру "Буратино".

За 7 лет совместной работы ребята выступали на многих фестивалях, один из самых масштабных – Всероссийский парафестиваль "Территория равных возможностей".



Людмила Шакурова отметила, что группа у них разновозрастная – есть те, кому уже за 18 лет, другим – по 14 -15. Одна добавила:

- Театральная деятельность интересна каждому из них. Во-первых, они развивают творческие способности, во-вторых, получают возможность для их реализации на сцене.

В этом году театр стал победителям конкурса социальных проектов, организованного Министерством социально-демографического развития Самарской области. Инклюзивная студия получила грант на развитие. Выделенные средства пойдут на закупку кукол и материалов для изготовления сценического оборудования.

Источник: sovainfo.ru

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