Участники инклюзивной театральной студии "Жили-были" из Кротовки готовятся к новогоднему кукольному представлению

Я нашел ошибку
Главные новости:
Кроме того в Краснодаре некоторые улицы будут названы в честь присоединенных к России территорий.
Одну из улиц в Краснодаре назвали в честь Жириновского
В ходе совета глава государства подвел итоги работы сектора экономики в 2022 году и поставил задачи, на которых необходимо сосредоточиться в 2023 году.
Дмитрий Азаров в режиме видеоконференции принял участие в Совете по стратегическому развитию и нацпроектам при Президенте РФ
Возбуждено уголовное дело.
В Отрадном 16-летняя девушка подозревается в покушении на сбыт наркотиков
Будьте внимательны и осторожны!
В Самарской области ожидается туман
По словам президента, одним из безусловных приоритетов остается строительство жилья и улучшение жилищных условий граждан.
Путин поручил продлить программу льготной ипотеки до 1 июля 2024 года со ставкой 8%
Рядом наряжена елка и работает пункт проката коньков.
На площади Славы в Самаре начал работать каток
В парке Дружбы каток находится на центральной площади. Там установлен елочный комплекс со светодиодной иллюминацией.
В Самаре ведется активная работа по заливке ледовых площадок в парках
По стандарту, как рассказал начальник подмосковного главка МЧС, в каждом укрытии должны быть свет, розетка, питьевая вода и места для сидения.
ГУ МЧС: в Подмосковье подготовят укрытия во всех многоквартирных домах и ТЦ к 25 декабря
Наверх
Самара  -8 °C, Тольятти  -6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 63.36
0.15
EUR 67.45
0.75
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре в рамках Родительских чтений состоится «Мастерская современных отцов»
Дмитрий Дюжев в Самарской филармонии: «Евгений Онегин» - моноспектакль с музыкой С.Прокофьева
Валерьян Панфилов наградил победителей турнира "Мы – Вместе!" для детей с ОВЗ
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Участники инклюзивной театральной студии "Жили-были" из Кротовки готовятся к новогоднему кукольному представлению

15 декабря 2022 16:22
242
В этом году театр стал победителям конкурса социальных проектов, организованного Министерством социально-демографического развития Самарской области.

Кукольный театр из Самарской области помогает развиваться подросткам с ограниченными возможностями здоровья.

Участники инклюзивной театральной студии "Жили-были" из Кротовки готовятся к новогоднему кукольному представлению: мастерят декорации, разучивают роли.

 За театральной ширмой – особенные актёры. Это молодые люди с ограниченными возможностями здоровья.

Как отмечают в администрации Кинель-Черкасского района, театр, бывший изначально средством реабилитации, стал творческим увлечением для ребят, являя собой яркий пример реализации национального проекта "Культура".

Педагог, руководитель инклюзивного кукольного театра Людмила Шакурова рассказала:

- Кукольный театр – идеальный вариант для ребят. Первое время детям было сложно запоминать длинные тексты, им помогали мамы. Первые три года мы не выступали на публике, готовили постановки для ребят из нашего же клуба. Позже мы познакомились с представителями отрадненского сообщества инвалидов и приступили к совместному проекту – кукольному театру "Буратино".

За 7 лет совместной работы ребята выступали на многих фестивалях, один из самых масштабных – Всероссийский парафестиваль "Территория равных возможностей".

Людмила Шакурова отметила, что группа у них разновозрастная – есть те, кому уже за 18 лет, другим – по 14 -15. Одна добавила:

- Театральная деятельность интересна каждому из них. Во-первых, они развивают творческие способности, во-вторых, получают возможность для их реализации на сцене.

В этом году театр стал победителям конкурса социальных проектов, организованного Министерством социально-демографического развития Самарской области. Инклюзивная студия получила грант на развитие. Выделенные средства пойдут на закупку кукол и материалов для изготовления сценического оборудования.

Источник:  sovainfo.ru

 

Фото:   ru.freepik.com

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области существенно обновится парк муниципального общественного транспорта
15 декабря 2022  10:20
В Самарской области существенно обновится парк муниципального общественного транспорта
276
Проекты Самарской области российский Фонд содействия инновациям поддержал на рекордные 364 миллиона рублей
14 декабря 2022  14:01
Проекты Самарской области российский Фонд содействия инновациям поддержал на рекордные 364 миллиона рублей
1601
Более 2000 организаций Самарской области присоединились к системе Госпабликов
14 декабря 2022  13:43
Более 2000 организаций Самарской области присоединились к системе Госпабликов
460
В парках Самары работают катки
14 декабря 2022  13:15
В парках Самары работают катки
472
Перед Фабрикой-кухней в Самаре состоится презентация арт-объекта Николая Полисского
14 декабря 2022  10:28
Перед Фабрикой-кухней в Самаре состоится презентация арт-объекта Николая Полисского
402
Весь список