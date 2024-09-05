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Творческих жителей Самарской области пригашают принять участие в конкурсах

5 сентября 2024 22:28
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Конкурс «Россия — Земля моя!» проводится как для профессиональных, так и начинающих авторов в возрасте от 14 до 35 лет.

Московский межрегиональный поэтический конкурс «Россия — Земля моя!» проводится как для профессиональных, так и начинающих авторов в возрасте от 14 до 35 лет.Для участия в конкурсе необходимо до 15 октября 2024 года заполнить заявку по ссылке.

Итоги конкурса будут подведены в ноябре 2024 года. Лучшие произведения войдут в специально изданный поэтический сборник. Победители конкурса будут приглашены в Москву на финальный гала-концерт для награждения ценными призами.

Русское музыкальное общество при поддержке Президентского Фонда Культурных Инициатив объявляет о старте приёма заявок на участие в конкурсе лекторов «Послы Музыки Русского музыкального общества».
К участию в конкурсе приглашаются: профессиональные музыканты и музыковеды; педагоги высших, средних специальных и начальных образовательных учреждений в области музыкального искусства; выпускники/студенты высших и средних специальных образовательных учреждений в области музыкального искусства.

Заявку можно направить в оргкомитет конкурса через сайт Русского музыкального общества или на адрес электронной почты contest@rmsociety.ru, сообщает пресс-служба минкульта СО.

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Самара

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