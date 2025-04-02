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ЦРК «Художественный»: творческая встреча с актёром театра и кино, продюсером Дмитрием Ероповым

2 апреля 2025 15:38
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Дмитрий Еропов – звезда многих российских сериалов, среди которых "Балабол-8", "Шеф. Мужская работа", "Отставник. Ближний бой", "Первый отдел", "Великолепная пятерка", "Условный мент".

11 апреля в 18.00 кинотеатр «Художественный» (г. Самара, ул. Куйбышева, 105) приглашает на встречу с актёром театра и кино ДМИТРИЕМ ЕРОПОВЫМ – звездой многих российских сериалов, среди которых "Балабол-8", "Шеф. Мужская работа", "Отставник. Ближний бой", "Первый отдел", "Великолепная пятерка", "Условный мент".  12+

В программе:

- секрет успеха;

- беседа в формате Q&A;

- фото-сессия;

- фильм-сюрприз!

Актер театра и кино, продюсер Дмитрий Еропов – за свою творческую карьеру снялся в 20 фильмах и сериалах. Творческая карьера артиста началась с 2020 года. Сегодня Дмитрий работает с такими мастерами, как Михаил Боярский, Евгений Цыганов, Борис Галкин, Ирина Розанова, Елена Цыплакова, Андрей Мерзликин и Михаил Сиятвинда.

Фильмография включает работы на телеканалах: Россия-1, "Пятый канал", НТВ и ТНТ. Среди его ролей — участие в сериалах "Лютик и Анютик", "Невский. Расплата за справедливость", "Балабол" (8 сезон), "Наш спецназ", "Отставник. Ближний бой", "Шеф-6", "Свои-5", "Великолепная пятерка", "Условный мент", сериал "Настоящий".

Среди новых проектов - в военно-исторический фильм "Остров Сухо", "Город Брежнев" - экранизация романа Шамиля Идиаутуллина, а также новый сезон сериала "СашаТаня" для ТНТ.

Дмитрий Еропов является продюсером короткометражного игрового фильма "Остановка" 2023г, который завоевал награды на международных кинофестивалях. Сам актер сыграл фильме две роли.

Программа творческой встречи "Как попасть в кино" пройдет в формате мастер-класса. Дмитрий Еропов поделится своим опытом и знаниями о киноиндустрии, расскажет зрителям:

- о начале творческого пути и первых шагах в киноиндустрии.

- как начать карьеру в кино, даже не имея актерского образования.

- о работе над ролью и особенностях на съемочной площадке.

- поделится забавными историями со звездными партнерами по съемкам.

Гости вечера узнают много полезного о продвижения себя в киноиндустрии, секреты поиска киноагента и кастинг-директора, о том, как важны самопробы и как правильно вести себя с режиссерами.

Это мероприятие будет интересно всем любителям кинематографа, а также актерам, студентам СГИК и всем желающим начать свой путь в игровом кино. Участники встречи узнают о работе в кино и о том, с чем сталкиваются актеры на съемочной площадке, получат профессиональные советы о продвижении себя в киноиндустрии.

Продажа билетов открыта по ссылке: https://vk.cc/cJHIwN

 

Фото:  ГБУК «Агентство социокультурных технологий»

 

Теги: Самара

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