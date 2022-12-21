Тольяттинский ТЮЗ «Дилижанс» отметит 30-летний юбилей

25 декабря театру юного зрителя «Дилижанс» исполняется 30 лет.
Свой юбилей коллектив тольяттинского ТЮЗа отметит творческим вечером, на котором в сопровождении живого оркестра «Дилижанс Band» будут исполнены оригинальные концертные номера артистов театра.
С поздравлениями и пожеланиями выступят попечители, друзья и партнёры ТЮЗа. Дополнят юбилейный вечер сюрпризы со стороны творческого сообщества.
Впереди у коллектива много планов, которые профессиональная команда театра готова осуществлять, ставя рекорды и покоряя новые вершины.