Тольяттинский ТЮЗ «Дилижанс» отметит 30-летний юбилей

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25 декабря театру юного зрителя «Дилижанс» исполняется 30 лет.

Свой юбилей коллектив тольяттинского ТЮЗа отметит творческим вечером, на котором в сопровождении живого оркестра «Дилижанс Band» будут исполнены оригинальные концертные номера артистов театра.

С поздравлениями и пожеланиями выступят попечители, друзья и партнёры ТЮЗа. Дополнят юбилейный вечер сюрпризы со стороны творческого сообщества.



Впереди у коллектива много планов, которые профессиональная команда театра готова осуществлять, ставя рекорды и покоряя новые вершины.