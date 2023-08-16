Тольятти примет фестиваль «Русское лето»

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7 сентября в Автограде состоится музыкальный фестиваль «Русское лето. ZaРоссию». Он пройдёт в Парковом комплексе истории техники им. К.Г.Сахарова.



В программе фестиваля:



- выступления рок-групп «Серьга» и «Пилот»,

- шоу «Сильнейшая нация мира», где богатыри и атлеты покажут свои силы,

- спортивные и танцевальные мастер-классы,

- семейные старты.



Начало в 14:00.

Вход свободный.



Отметим, в этом году музыкальный фестиваль проходит в России уже второй раз. В прошлом году он охватил 19 населенных пунктов. В нынешнем праздник состоится в 26 городах в шести федеральных округах страны с 12 августа по 8 сентября. Гостями фестиваля станут более 100 000 жителей из самых разных уголков России. Мероприятие пройдёт в Кемерово, Рязани, Нижнем Новгороде, Тольятти и многих других городах.



Проект «Русское лето. ZaРоссию» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, а также при участии Народного фронта и Общественной палаты России.

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