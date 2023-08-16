Я нашел ошибку
Главные новости:
На выставке предметы одежды предстанут как персонажи воображаемых ситуаций и историй, которые могли случиться с жителями города эпохи модерна.
В Музее Модерна открывается выставка «Сцены городской жизни. Предметы одежды рубежа XIX – XX веков из коллекции Андрея Болдырева»
Фестиваль начнется 7 сентября в Самарской филармонии концертом «Приношение Шостаковичу».
С 7 сентября по 2 октября в Самаре и Тольятти пройдет Международный Фестиваль искусств «Шостакович. Над временем»
Тема программы — Год педагога и наставника. Посвятили ее заслуженному работнику России Ивану Драгунову.
Красноармейский район представил концертную программу на региональном фестивале народного творчества
Организаторы приглашают всех, кто любит родную Самару, необычные выставки, атмосферу старых самарских двориков.
Областной музей имени Петра Алабина открывает третью выставку во дворе: Волга – сказка
В Москве завершились чемпионат России по гребному спорту и чемпионат России по академической гребле спорта лиц с ПОДА.
Гребцы Самарской области вернулись из столицы с медалями
Самара заняла 8 место в топе "неморских" курортов
Самара заняла 8 место в топе "неморских" курортов
Российское общество «Знание» открывает регистрацию лекторов и площадок на Всероссийскую просветительскую акцию «Поделись своим Знанием»
Российское общество «Знание» открывает регистрацию лекторов и площадок на Всероссийскую просветительскую акцию «Поделись своим Знанием»
Треть самарцев отправляются в семейные путешествия два раза в год и более
Треть самарцев отправляются в семейные путешествия два раза в год и более
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 97.42
-3.62
EUR 106.57
-4.11
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Тольятти примет фестиваль «Русское лето»
Выставка-игра откроется в пространстве старинного самарского двора
«Летние вечера духовой музыки» в Самаре продолжаются
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Тольятти примет фестиваль «Русское лето»

16 августа 2023 12:54
109
Тольятти примет фестиваль «Русское лето»

7 сентября в Автограде состоится музыкальный фестиваль «Русское лето. ZaРоссию». Он пройдёт в Парковом комплексе истории техники им. К.Г.Сахарова.
 
 В программе фестиваля:
 
 - выступления рок-групп «Серьга» и «Пилот»,
 - шоу «Сильнейшая нация мира», где богатыри и атлеты покажут свои силы,
 - спортивные и танцевальные мастер-классы,
 - семейные старты.
 
 Начало в 14:00.
 Вход свободный.
 
 Отметим, в этом году музыкальный фестиваль проходит в России уже второй раз. В прошлом году он охватил 19 населенных пунктов. В нынешнем праздник состоится в 26 городах в шести федеральных округах страны с 12 августа по 8 сентября. Гостями фестиваля станут более 100 000 жителей из самых разных уголков России. Мероприятие пройдёт в Кемерово, Рязани, Нижнем Новгороде, Тольятти и многих других городах.
 
 Проект «Русское лето. ZaРоссию» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, а также при участии Народного фронта и Общественной палаты России. 

6+

Теги: Мероприятия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Выставка-игра откроется в пространстве старинного самарского двора
14 августа 2023, 13:29
Выставка-игра откроется в пространстве старинного самарского двора
Эта выставка, созданная детьми и для детей, откроется по адресу: улица Садовая, д. 92А. Культура
764
«Летние вечера духовой музыки» в Самаре продолжаются
09 августа 2023, 14:47
«Летние вечера духовой музыки» в Самаре продолжаются
Радовать гостей и жителей нашей области своим искусством и живой музыкой будет военный оркестр гвардейской Александрийской бригады. Культура
1116
В Самаре пройдёт фестиваль уличного искусства «Пластилиновый дождь»
04 августа 2023, 17:09
В Самаре пройдёт фестиваль уличного искусства «Пластилиновый дождь»
Он состоится в Струковском саду. Культура
1763
  • Услуги по доставке
В центре внимания
В Самарской области Росреестр ответит на вопросы, связанные с Государственным земельным надзором
16 августа 2023  12:24
В Самарской области Росреестр ответит на вопросы, связанные с Государственным земельным надзором
118
В Самарской области растут объемы выдачи льготных поручительств бизнесу
16 августа 2023  11:34
В Самарской области растут объемы выдачи льготных поручительств бизнесу
145
Самарская область в тройке лидеров по количеству голосов за лучшее граффити
15 августа 2023  13:56
Самарская область в тройке лидеров по количеству голосов за лучшее граффити
392
В районе улиц Клинической и Чернореченской в Самаре продолжается строительство спортивного комплекса
15 августа 2023  12:36
В районе улиц Клинической и Чернореченской в Самаре продолжается строительство спортивного комплекса
327
Свой стенд на форуме «Армия-2023» – у одного из крупнейших российских авиастроительных предприятий из Самары – АО «Авиакор-Авиационный завод».
14 августа 2023  19:05
Инвестиции в ОПК: губернатор Дмитрий Азаров подписал соглашения о создании новых производств в Самарской области
908
Весь список