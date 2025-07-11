Территорию самарского драмтеатра изменят

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ГИООКН Самарской области 11 июля 2025 года обнародовала материалы по обоснованию проекта границ территории объекта культурного наследия федерального значения "Здание городского театра. 1888 г., арх. Чичагов М. Н.", расположенного на площади Чапаева,1.

Эксперты пришли к выводу, что действующие границы меньше конструкций самого здания: в пределы территории объекта культурного наследия не попали конструкции крыльца главного входа, подземные гардеробы, часть хозяйственного двора и надворные постройки. Граница территории объекта культурного наследия пересекает несущие стены объекта недвижимости.

Также было отмечено, что утвержденные границы территории объекта культурного наследия не включают элементы исторически сложившейся планировочной структуры объекта культурного наследия.

По этой причине было решено внести изменения в указанные зоны.

Документация прошла госэкспертизу, пишет СитиТраффик.