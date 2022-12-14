101

14 декабря 2022 года исполняется 115 лет со дня рождения театра-цирка «Олимп» в Самаре, возведенного по проекту архитектора Платона Васильевича Шаманского.

1 декабря 1907 г. (по старому стилю) в самарских газетах был анонсирован первый концерт в недавно построенном театре-цирке «Олимп». На сцене в тот день выступили знаменитый баритон Николай Артемьевич Шевелев и оперная артистка Тина Ильиш. Здание театра произвело на жителей сильное впечатление: «Олимп» был самым элегантным и вместительным зданием в городе. Здание в силе модерн строилось на средства самарских купцов Павла и Семена Калининых на протяжении двух лет. Универсальный зал одновременно мог принять 1100 зрителей. Здесь с успехом проходили как цирковые, так и театральные и концертные мероприятия, выступали известные деятели искусства и культуры. 1940 год отмечен рождением в этих стенах Куйбышевской государственной филармонии. Неординарное сооружение в центре города стало значительным историко-культурным объектом, а скульптурная группа Аполлона и музы Эрато запоминающим символом на многие годы.

Наиболее значимые периоды в истории театра-цирка «Олимп»:

1907–1917 гг.

Гастроли знаменитого дрессировщика В.Л.Дурова, выступления русского силача И.М.Заикина.

18 сентября 1909 года — концерт Федора Ивановича Шаляпина. «Долгожданный гость встретил такой радушный прием, какой не выпадал на долю любого другого деятеля артистического мира» («Голос Самары»).

Гастроли симфонического оркестра под управлением Сергея Кусевицкого с участием гениального композитора и пианиста Александра Скрябина.

8 ноября 1917 года провозглашена Советская власть в Самаре и был избран ревком во главе с Валерианом Владимировичем Куйбышевым — о чем свидетельствовала мемориальная доска, установленная на фасаде здания в 1957 году.

1920–1930-е гг.

Театр-цирк национализируется и с 1918 года его переименовывают в театр имени Карла Маркса.

1919-1923 гг. выступления антрепризы Давида Христофоровича Южина, бывшего солиста Большого театра. Солисты труппы: А.Верховская, О.Корсакова, М.Куренко-Гонцова, В.Дамаев, Г.Жуковская.

В 1928 г. организован первый в Самаре государственный цирк, который успешно работал в здании театра-цирка до 1934 года.

1920-е гг. — концерты Леонида Собинова, Антонины Неждановой, Михаила Эрденко, Давида Ойстраха…

1940–1950-е гг.

5 апреля 1940 года создание Куйбышевской областной филармонии (директор А.К.Щепалин).

Июнь 1941 г. — создание фронтовых бригад (Ян Ядов, Олимпиада Флори, Вера Зенкевич, Наталья Снегирева, Борис Дубров…). «Перестройка работы филармонии полностью подчинена делу обороны и задачам Отечественной войны» (из годового отчета).

В ноябре 1941 г. филармония лишилась своего здания, которое было передано «Передвижному театру оперы и музыкальной комедии». Концерты филармонии проводились на сценах клубов имени Дзержинского и завода имени Масленникова, театра драмы и Дома Красной Армии.

1943 г. возвращение Куйбышевской филармонии в здание бывш. театра-цирка «Олимп».

1945 г. создание музыкально-литературного лектория филармонии (ныне ОЛиМП – отдел литературных и музыкальных программ).

1950-е годы выступление на сцене филармонии выдающихся исполнителей: пианисты — Л.Оборин, Э.Гилельс, С.Рихтер, Б.Давидович, Т.Николаева, Л.Берман, Д.Башкиров, В.Малинин, Л.Власенко; скрипачи — Д.Ойстрах, В.Климов, В.Жук, виолончелисты — Д.Шафран, М.Ростропович, певцы И.Козловский, С.Лемешев, Н.Батурин, дирижёры — Л.Гинзбург, К.Элиасберг, Р.Баршай, К.Кондрашин, А.Стасевич, В.Дударова…

1960–1970-е гг.

1962 г. — Первый конкурс молодых пианистов имени Д.Б.Кабалевского.

1967 г. – фестиваль музыкальная культура СССР. Авторские концерты А.И.Хачатуряна и Д.Б.Кабалевского, встречи с композиторами О.Б.Фельцманом. Б.М.Терентьевым, Н.В.Макаровой, поэтом М.Л.Мотусовским.

24 мая 1967 г. первый концерт В.С.Высоцкого в Куйбышеве.

Ноябрь 1968 г. концерт М.Л.Ростроповича.

Декабрь 1975 г. – состоялся последний концерт (скрипач Гидон Кремер и симфонический оркестр) в здании Куйбышевской филармонии (бывш. театр-цирк «Олимп»), сообщает пресс-служба минкульта СО.

Фото: пресс-служба минкульта СО