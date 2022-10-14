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Муниципальный театр «Самарская площадь» с триумфом вернулся с Всероссийского фестиваля «Русская комедия» из Ростова-на-Дону!

Три награды получили артисты театра за спектакль «Чужая жена и муж под кроватью» по рассказу Фёдора Достоевского:

Владимир Лоркин - "За лучшую мужскую роль"

Анастасия Карпинская - "За лучшую женскую роль"

И Михаил Акаёмов получил специальный приз жюри " За сценическое остроумие".

VII Всероссийский театральный фестиваль "Русская комедия" проходил с 3 по 11 октября в Ростовском академическом театре драмы им. Горького. Фестиваль «Русская комедия» ведёт свою историю с 1994 г., являясь, таким образом, одним из первых театральных фестивалей новой России. В этот раз на фестивале были 14 театров из 11 городов России, среди которых Московский академический театр им. Маяковского, театр Российской Армии, театр им.Моссовета, Астраханский ТЮЗ, Пермский театр "У моста" и другие. Жюри VII фестиваля возглавлял народный артист России Александр Домогаров.

Напомним , что спектакль поставлен на Грант правительства РФ на реализацию творческих проектов в 2021 году при поддержке Министерства культуры РФ.

Режиссёр-постановщик спектакля Александр Кладько (Санкт-Петербург).

Фото: пресс-служба театра