Театр "Самарская площадь": премьера спектакля "ШУТ БАЛАКИРЕВ" 

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21 декабря в театре "Самарская площадь" состоится премьерный показ спектакля «Шут Балакирев» по мотивам пьесы Г. Горина "Шут Балакирев, или Придворная комедия" (комедия), 16+.

Начало спектакля в 18:30

Спектакль приурочен к 35-летию театра "Самарская площадь" и к 350-летнему юбилею со дня рождения Великого российского императора Петра Первого.

Весёлые, жестокие бесшабашные времена – эпоха Петра Великого. Рядовой Преображенского полка Иван Балакирев спит на посту и грезит в мечтах, чтоб хоть издали увидеть государя императора. И совершенно случайно оказывается зачислен в шутовскую команду при царе Петре. Так начинается головокружительная карьера Балакирева, возможная только в Петровские времена, сообщает пресс-служба театра.



Режиссёр – Евгений Дробышев

Сценография – Виктор Никоненко (Москва)

Художник по костюмам – Илария Никоненко (Москва)

Ассистент режиссёра по пластике – Николай Куглянт (Санкт-Петербург)

Хореография – Игорь Катков

Хормейстер – Анна Добротворцева

Фото: пресс-служба театра