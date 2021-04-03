Театр «Самарская площадь» представит спектакль «Чужая жена и муж под кроватью»

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10 апреля 2021 года в театре «Самарская площадь» состоится премьера спектакля «Чужая жена и муж под кроватью» по одноименному рассказу Ф.М. Достоевского, приуроченная к 200-летию со дня рождения писателя.

Постановка осуществляется на Грант правительства Российской Федерации на реализацию творческих проектов в 2021 года. Напомним, конкурс стартовал в сентябре прошлого года. Всего в адрес конкурсной комиссии поступили заявки от 203 театральных и 89 музыкальных коллективов. В каждом направлении Экспертный совет Министерства культуры Российской Федерации отобрал 15 проектов.

Обладателями грантов стали коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Перми, Саратова, Новосибирска, Астрахани, Липецка, Иваново, Ярославля и Самары.

Грант правительства Российской Федерации на постановку спектакля «Чужая жена и муж под кроватью» получил самарский муниципальный театр «Самарская площадь». Для постановки спектакля художественным руководителем театра Евгением Дробышевым были приглашены: режиссер-постановщик и автор инсценировки — Александр Кладько (Санкт-Петербург), художник-постановщик — Алексей Уланов (Санкт-Петербург), педагог по вокалу – Анна Добротворцева, педагог по пластике – Эльвира Первова, музыкальное оформление спектакля — Игорь Горбач.

Руководитель проекта — директор театра, заслуженная артистка Самарской области Наталья Носова отметила: «В этом году впервые муниципальные драматические театры смогли участвовать в федеральном конкурсе грантов. Мы отправили заявку, и нам удалось его получить. Я считаю, что важную роль в отборе сыграло то, что этот проект открывает малоизвестную широкой публике грань творчества Ф.М. Достоевского — юмор. Нам очень отрадно, что к 200-летию писателя мы сможем обогатить театральную афишу Самары еще одним спектаклем по произведению великого писателя».