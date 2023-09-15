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Танцевальный коллектив из СГЭУ представляет Самарскую область в III Гастрольном туре победителей Российской студенческой весны «Больше, чем путешествие»

15 сентября 2023 13:42
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Танцевальный коллектив из СГЭУ представляет Самарскую область в III Гастрольном туре победителей Российской студенческой весны «Больше, чем путешествие»

13 сентября в столице фестиваля «Российская студенческая весна-2024» стартовал III Гастрольный тур победителей Студвесны «Больше, чем путешествие», проекта Российского Союза Молодежи, Министерства науки и высшего образования РФ и Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжи) «Больше, чем путешествие». Участники тура совместно с режиссерско-постановочной группой представили новое концертное шоу в формате реалити-шоу с лучшими номерами Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» в 2023 году. Гастрольный тур пройдёт по Приволжскому федеральному округу в 5 городах России до 30 сентября.


 «Студвесна — одно из самых массовых творческих молодежных событий нашей страны. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации всегда поддерживает творческих ребят. Сегодня очень важно показывать весь потенциал студентов, и только университет позволяет дополнительно раскрыть креативные резервы, найти единомышленников. География участников Гастрольного тура впечатляет: более 100 лауреатов и победителей фестиваля «Российская студенческая весна», которые представляют 12 регионов — от Москвы до Владивостока. Я уверен, что зрителей и участников этого проекта ждет насыщенная, яркая и креативная программа», — прокомментировал Директор Департамента государственной молодежной политики и воспитательной деятельности Минобрнауки РФ Дмитрий Покровский.

Почетными гостями первого показа концертной программы стали заместитель Председателя Российского Союза Молодежи Алексей Кривицкий и Министр молодежной политики и спорта Саратовской области Олег Дубовенко.

«III Гастрольный тур победителей Студвесны, проект Российского Союза Молодежи, действительно масштабный: мы отправимся из столицы фестиваля 2024 года — Саратова в Молодежную столицу России — Нижний Новгород. И будем мы гастролировать на корабле. Можем сказать, что такого еще не было в истории Программы поддержки и развития молодежного творчества «Российская студенческая весна». И, главное, тысяча студентов-зрители смогут узнать осенью о Студвесне, которая в 2024 года пройдет по всей стране. Всем удачи! Мы уверены, что тур станет важным событием в преддверии XXXII фестиваля», — поприветствовал всех участников и зрителей заместитель Председателя Российского Союза Молодежи Алексей Кривицкий.

Cамарскую область в туре представляет лауреат Всероссийского фестиваля – хореографический коллектив «U/V» ФГАОУ ВО «Самарский государственный экономический университет».


 «Мы гордимся студентами Самарской губернии: из года в года наши ребята показывают отличные результаты как на творческих конкурсах, так и в спортивных, научных, интеллектуальных и патриотических мероприятиях. Благодаря поддержке Губернатора Дмитрия Игоревича Азарова, в регионе создаются все условия для самореализации и раскрытия таланта каждого молодого человека. Мы рады вновь встречать на исторической Родине фестиваля – в Самарской области победителей Российской студенческой весны. Ждем всех творческих студентов страны в Тольятти 19 сентября», — отметил заместитель министра образования и науки Самарской области - руководитель департамента по делам молодёжи Сергей Бурцев. 

Участниками концертной программы тура стали более 100 лауреатов и победителей фестиваля «Российская студенческая весна», которые представляют 12 регионов: Москву, Липецкую, Самарскую, Саратовскую, Тамбовскую Тверскую, Тюменскую области; Красноярский и Приморский край, Республику Удмуртию, Чувашию и Татарстан.

Всего студенты представят 5 творческих направлений фестиваля: «Танцевальное», «Вокальное», «Оригинальный жанр», «Медиа», «Видео». Среди участников обладатели Гран-при XXXI Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» — коллектив эстрадного танца «Час Пик» из Приморского края и Сборная ЧГУ по чирлидингу «POWER», Чувашская Республика.

В Самарской области студенты выступят 19 сентября в Культурном центре «Автоград» (г. Тольятти, ул. Юбилейная, д. 8). В рамках тура артисты совместно с режиссёрско-постановочной группой представят новое концертное шоу еще в трёх городах России по Волге: в Ульяновске (22 сентября) и Чебоксарах (25 сентября). Финал тура пройдёт в Молодежной столице России 2023 года — в Нижнем Новгороде (28 сентября). Завершится тур 30 сентября.

Отметим, что организаторами тура являются: Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи», Министерство науки и высшего образования РФ, проект Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжи) «Больше, чем путешествие».

Всю подробную информацию Гастрольного тура можно найти в социальных сетях «Российской студенческой весны» Российского Союза Молодежи.

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