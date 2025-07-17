Студент Политеха создал первый в Самарском регионе этномузей ингерманландских финнов

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Никита Чухнев с факультета архитектуры и дизайна Самарского политеха открыл собственную экспозицию в финно-угорском подворье, расположенном на площадке этнопарка дружбы народов в Самаре. Экспонаты из личного архива нашего студента размещены в доме типа "кошель". Это строение, характерное для поселений Русского Севера (Карелия, Вологодская область и т.п.), в котором хозяйственные постройки примыкают к боковой стене жилья, весьма своеобразно. В частности, крыша такого дома имеет ассиметричную конструкцию: один скат короткий и крутой, другой – длинный и пологий.

Экспозиция Никиты Чухнева в этнопарке отражает культуру двух малочисленных народов – эстонцев и ингерманландских финнов. Она расположена на втором этаже центрального здания финно-угорского подворья (внизу уже давно действует удмуртская экспозиция). Теперь это единственный дом в парке, в котором представлен быт не одного народа, а сразу трёх.

«Мои предки - ингерманландские финны, - говорит первокурсник. - Прапрабабушка Наталья Паккунайнен была рукодельницей, делала народные костюмы и узорные полотенца».

Сам автор экспозиции сохраняет семейные традиции. Он создаёт национальную одежду и другие тканые изделия. Экспонаты для выставки студент собирал на протяжении трёх с половиной лет. Некоторым из них больше века. В музее представлены старинная финская прялка, эстонская сыльг (круглая, конусообразная металлическая пряжка, часть эстонского национального женского костюма), многочисленные вязаные вещи.

«Сегодня трудно найти подлинный национальный костюм ингерманландских финнов, - поясняет Никита Чухнев. – Поэтому я сам создал реплику женского сарафана, который носили представительницы исчезнувшего народа эвремейсов в центральной Ингерманландии». Верхняя часть одежды выполнена на лифовой основе, под сарафаном – рубаха с вышивкой "рекко" трапециевидной формы. Также, студент создал брюки и шляпу для мужского исторического эстонского костюма.

Автор экспозиции говорит, что таким образом он сохраняет память о предках, традициях и обычаях. До него культуру финнов и эстонцев в Самарском этнопарке ещё никто не представляет. Сейчас Никита Чухнев проводит экскурсии в финно-угорском подворье.

Организаторскую помощь в создании постоянно действующей экспозиции студенту оказали председатель Ассоциации финно-угорских народов Самарской области Любовь Колесникова, председатель Союза народов Самарской области Ростислав Хугаев и один из учредителей этнопарка Ирбег Хугаев.

Фото пресс-службы Самарского политеха.