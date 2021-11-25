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Стартовала образовательная программа СГИК «Мастерская лидеров» для участников консорциума НОЦ «Инженерия будущего», в рамках которой молодых учёных, бизнесменов и управленцев научат навыкам самопрезентации и продвижению научных продуктов.

Ведущие преподаватели СГИК по актерскому мастерству, оперному и эстрадному вокалу, хореографии, а также живописи и дизайну будут развивать коммуникационные навыки слушателей через искусство. Первые занятия начались на минувшей неделе.

Амбициозный образовательный проект «Мастерская лидеров» готовился к запуску Самарским государственным институтом культуры, членом консорциума научно-образовательного центра «Инженерия будущего» мирового уровня, в течение года. Преподаватели творческого вуза разработали уникальную программу повышения квалификации, которая будет реализовывать запрос формирования и развития так называемых «софт-скилс»: в частности, навыков самопрезентации в публичном пространстве с использованием голоса, собственного визуального образа, графического сопровождения выступлений и формулировок своей концепции. Участники интенсивных практикумов будут учиться коммуникативному продвижению своего научного продукта, в результате чего слушателям курса будет проще выступать перед публикой, инвесторами.

Первое занятие 17 ноября провела Елена Лазарева, заведующая кафедрой актёрского искусства и сценической речи СГИК, заслуженная артистка РФ и народная артистка Самарской области, актриса Самарского академического театра драмы им. Горького.

«Спикерам от мира науки, которые не работают с театральными техниками, бывает не просто выступать публично, ведь момент такого выступления – всегда некий актёрский акт. Наша задача заключается в том, чтобы помочь людям чувствовать себя «на сцене» комфортно, освободиться от страхов и зажимов, и тогда будет проще выстраивать стратегию, – рассказала Елена Лазарева. – На первом занятии мы работали с тренингами, которые подготавливают речевой аппарат. Уже есть положительные отклики».

Сегодня на региональном уровне работает много программ поддержки и поощрения начинающих и уже состоявшихся профессионалов, проводятся конкурсы, введена и доказывает свою эффективность система наставничества. Губерния – активный участник федеральных конкурсов профмастерства. Все проводимые мероприятия соответствуют целям и задачам национальных проектов Российской Федерации, конечной целью которых является повышение качества жизни людей.

Образовательный проект «Мастерская лидеров» также направлен на формирование у слушателей курса навыков, которые в перспективе помогут совершить качественный прорыв в их профессиональной деятельности.

Среди педагогов программы есть еще преподаватели театрального факультета СГИК: Вадим Горбунов будет обучать слушателей импровизационным навыкам и самопрезентации, а Александр Бригаднов - различным техникам речевых тренингов. Заведующая кафедрой вокального искусства Ирина Сигал и заведующая кафедрой музыкального искусства эстрады Ксения Плаксина научат воздействию голосом на слушателей, а преподаватель кафедры хореографии Людмила Маркина расскажет о философии здорового тела. Доцент кафедры декоративно-прикладного творчества СГИК, художник Алексей Давыдов будет вести занятия по основам композиции и колористике, а Елена Шлиенкова, кандидат философских наук, доцент, руководитель магистерской программы «‎Управление проектами в креативных индустриях» – по искусству графического дизайна и основам презентации.

Программа повышения квалификации «Мастерская лидеров» продлится до 10 декабря.