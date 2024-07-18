Стартовал прием заявок на всероссийский конкурс СМИ «Культура слова — 2024»

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Министерство культуры Российской Федерации из года в год чествует тех, кто внес значимый вклад в освещение реализации национального проекта «Культура».



Ведь именно благодаря журналистам, блогерам и писателям широкая общественность узнает о модельных библиотеках, обновленных домах культуры, музеях, о поставках новых музыкальных инструментов в детские школы искусств.



Главными критериями при выборе победителей являются объективность материала и актуальность выбранной темы.



В юбилейном сезоне конкурса участники смогут представить работы в 10 номинациях. Подать заявку можно до 1 октября 2024 года на официальном сайте https://kulturaslova.ru/.