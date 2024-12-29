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Старший хор «Ventus» Самары  награждён сертификатом победителя в номинации «Вокал» акции «Сказки русской музыки»

29 декабря 2024 18:36
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Акция прошла в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников».

Образцовый художественный коллектив старший хор «Ventus» Центральной детской хоровой школы Самары  награждён сертификатом победителя в номинации «Вокал» акции «Сказки русской музыки», посвящённой 180-летию со Дня рождения великого русского композитора Н. А. Римского-Корсакова.

Акция прошла в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников».

По итогам акции, экспертная комиссия, состоящая из известных деятелей культуры, народного творчества и литературы, выбрала 40 работ-победителей.Хор «Ventus» представил жюри отрывок из концертной программы «Сказочный город «Опера» «Хор птиц» из оперы Н. А. Римского-Корсакова «Снегурочка».

 

Фото:   минкульт СО

 

Теги: Самара

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