Стала известна дата премьеры фильма по книге самарской детской писательницы

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22 мая 2022 года в 13.00 в Москве в большом зале Дома Кино состоится премьера полнометражного фильма «Календарь ма(й)я» кинокомпании «Каро Продакшн», «Каропрокат» и Киностудия им. Горького при поддержке Министерства культуры РФ. Первыми смогут увидеть фильм москвичи и гости столицы.

Фильм снят по одноименному бестселлеру самарской детской писательницы Виктории Ледерман. В книге рассказывается о приключениях современных подростков, жизнь которых по вине одного из них начинает двигаться в обратном направлении. Им придется не только прожить заново прошедшие дни, но и пережить события, которые в дальнейшем изменят жизнь их близких и их самих. Только поступок главного героя может выключить таинственный механизм, определяющий ход времени.

О начале съемок фильма стало известно в сентябре 2020 года, когда фильм «Календарь ма(й)я» получил государственную поддержку от Министерства культуры РФ.

В ролях - Данила Уютов, Милана Копничева, Руслан Паньшин, Федор Добронравов, Равшана Куркова, Раиса Рязанова, Анна Уколова, Сергей Горошко, Юрий Батурин.

Режиссер Виктория Фанасютина.