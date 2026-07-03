Спектакль Самарского Художественного Театра Витражи»получил награду на фестивале современной драматургии Коляда-Plays

Самарский художественный театр «Витражи» успешно представил Самарскую область на XIX Международном фестивале современной драматургии «Коляда-Plays», который прошёл в Екатеринбурге. По итогам фестиваля режиссёр спектакля «Пиковая дама» Максим Меламедов стал лауреатом в номинации «Лучшая режиссёрская работа».



Фестиваль «Коляда-Plays», организованный «Коляда-театром», уже девятнадцатый год объединяет ведущие театральные коллективы страны, работающие с современной драматургией. В этом году в его программе были представлены спектакли 28 российских театров.



Самарский Художественный Театр «Витражи» показал на фестивале спектакль «Пиковая дама» (12+) по инсценировке Александра Югова - ученика известного драматурга и режиссёра Николая Коляды. Постановка получила диплом участника фестиваля и вызвала широкий профессиональный интерес.

«Участие в фестивале «Коляда-Plays» - это не только возможность показать свою работу профессиональному сообществу, но и важный этап развития театра, - отмечает художественный руководитель театра, исполнительница главной роли в спектакле Алла Набокова. - Для нас особенно ценно, что спектакль «Пиковая дама» получил тёплый отклик у ведущих театральных критиков и коллег, а режиссёр Максим Меламедов был удостоен высокой профессиональной награды. Такие события вдохновляют коллектив на новые творческие поиски и подтверждают, что современный разговор с классикой действительно находит отклик у зрителей».

После показа спектакль обсудили ведущие российские театральные критики и эксперты. Кандидат искусствоведения Наталия Щербакова, обозреватель «Петербургского театрального журнала», доктор философских наук Галина Брандт, заведующая литературно-драматургической частью Екатеринбургского театра кукол Елена Ильина, а также артисты Коляда-театра Сергей Фёдоров и Ирина Плесняева отметили режиссёрское решение спектакля, сильный актёрский ансамбль и современный взгляд на классическое произведение Александра Пушкина. По мнению экспертов, постановка помогает молодым зрителям открыть для себя пушкинскую прозу в живой и актуальной театральной форме.



Главным итогом участия самарского театра в фестивале стала победа режиссёра Максима Меламедова. Он получил награду в номинации «Лучшая режиссёрская работа». Высокой оценки жюри были удостоены сразу три его постановки, представленные на фестивале: «Леди Макбет Мценского уезда» (ВГИК, Москва), «Пиковая дама» Самарского художественного театра «Витражи» и спектакль «У нас всё хорошо!» Молодёжного театра «Ангажемент» имени В. С. Загоруйко (Тюмень).



Для Самарского Художественного Театра «Витражи» участие в одном из крупнейших театральных фестивалей страны стало важным профессиональным событием и подтверждением высокого художественного уровня коллектива. Уже в августе зрители вновь смогут увидеть спектакли театра, в том числе постановки Максима Меламедова.

В спектакле играют артисты Алла Набокова, Андрей Стенькин, Юлия Суворова, Денис Шамонин, Роман Поляков, Сергей Видрашку, Виталий Сидоров, Анна Маркова, Даяна Сагирова, Арина Смирнова и Полина Власова.

Фото: Алёна Самарина