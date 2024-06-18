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СОУНБ приглашает на открытие выставки живописи московского художника Игоря Гумилевского

18 июня 2024 18:41
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Работы художника, по сути, являют собой попытку расшифровки вечного диалога между жизнью и смертью посредством творчества.

Центр культуры и творчества СОУНБ приглашает на открытие выставки живописи московского художника Игоря Гумилевского   «Отклики Жизни». Экспозиция начнет работу в «Новом пространстве» 20 июня в 18:00. 6+

Один из древнейших способов познания мира – искусство. Запечатлевая в изображении свои впечатления от бытия, художник словно фиксирует отклики жизни на главные экзистенциальные вопросы: что есть человек, что есть природа, что есть красота, где граница между смертью и бессмертием. Работы московского художника Игоря Гумилевского, по сути, являют собой попытку расшифровки вечного диалога между жизнью и смертью посредством творчества.

Игорь Владимирович Гумилевский (1925—2001) родился в деревне Тюновка Орловской области. В 1945 году окончил Московское художественное училище Памяти 1905 года, с 1945 по 1947 год учился в Московском государственном художественном институте им. В. И. Сурикова. В 1958 году Игорь Владимирович был принят в Союз художников СССР. Являлся членом бюро творческой группы КХР, членом художественного совета, членом правления МООСХ (1989-1996).

Персональные прижизненные выставки художника состоялись в 1959 и 1976 годах. В апреле-мае 2024 года в Выставочном зале ГУК ТО «Тульское музейное объединение» прошла первая полномасштабная посмертная персональная выставка его работ.

Картины Игоря Гумилевского находятся в музеях Пскова, Брянска, Тулы, а также в частных коллекциях за рубежом.

Теперь возможность познакомиться с работами Игоря Гумилевского появится и у самарских ценителей живописи.

 

Фото:   пресс-служба СОУНБ

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