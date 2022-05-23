Состоялось торжественное открытие персональной выставки Александра Баканова

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19 мая 2022 года в выставочном зале Академии Святителя Алексия состоялось торжественное открытие персональной выставки члена Союза художников России, Союза театральных деятелей России Александра Альфредовича Баканова.

Александр Альфредович Баканов родился в Самаре, некоторое время жил в Ставрополе, а затем снова вернулся в Самару. Сегодня он известный художник, гордость Самарского края. Александр Альфредович принял участие в более ста выставках в России и за рубежом. Картины Александра Баканова приобретены галереями и музеями мирового класса. Произведения художника были преподнесены в дар Патриарху Алексию II и Президенту России Владимиру Владимировичу Путину.

В 2003 г. персональная выставка Александра Баканова была представлена в главном здании Государственной Третьяковской галереи. Четыре работы художника находятся в экспозиции Морской резиденции Президента Российской Федерации в Константиновском дворце в Стрельне.

Александр Баканов воссоздает на своих полотнах историческую Самару и воспевает красоту нашего края.

Поэтому на торжественном открытии выставки прозвучало стихотворение Виталия Ревякина «Самарский край» (в исполнении Елизаветы Тонеевой и Нины Гвоздевой). Для всех присутствующих в исполнении студентов направления подготовки «Музыкальное образование» прозвучала песня «Издалека долго течет река Волга». Музыка Марка Фрадкина, стихи Льва Ошанина, концертмейстер - Светлана Желобицкая. Стихотворение «Самарский край» Владимира Веретникова прозвучало в исполнении Марии Кондратьевой

Помимо того, что Александр Баканов воспевает красоту Средней полосы России, он также сохраняет традиции русской живописи. Искусствовед Валентина Чеинова так говорит о его творчестве: «Мы должны быть благодарны Баканову, этому настоящему мастеру, за то, что он сохраняет традиции классической живописи. Каждая его картина рождает у зрителя ассоциации с творчеством русских художников XIX века».

В день открытия выставки в выставочном зале собрались друзья и почитатели таланта Александра Альфредовича Баканова. Александр Альфредовича рассказал гостям, каким был его путь в профессию, какие работы особенно дороги его сердцу.

Поддержать своего коллегу, друга приехала Алла Леонидовна Шахматова, директор Самарского художественного музея.

Гостей выставки поприветствовал ректор Поволжской академии образования и искусств имени Святителя Алексия, митрополита Московского, протоиерей Димитрий Лескин: «У нас есть прекрасная возможность приобщиться к творчеству замечательного человека, художника, который по-настоящему мастер, по-настоящему любит Россию, Самарский край, Волгу. И всё это выражает через свой талант. Это здорово быть в гармонии с самим собой, делать большое правильное дело, чувствовать, что благословение Божье с вами пребывает. К таланту прикладывается огромная сила воли, мастерство, которое оттачивается с годами».

В торжественной обстановке отец Димитрий вручил благодарственные письма Александру Альфредовичу Баканову и Марине Альфредовне Шуваевой и памятные подарки.

По окончании торжественного открытия персональной выставки Александр Альфредович Баканов провести экскурсию по экспозиции.

Выставка будет работать до 19 июня. Приглашаем всех ознакомиться с выставкой!