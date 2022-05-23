Я нашел ошибку
Главные новости:
Впереди у команды 63 региона чемпионат Самарской области по спортивному туризму и Всероссийские соревнования.
Итоги «Туриады» ПФО
В Самаре на базе СГИК открывается региональный «пилот» Музыкальной академии Ларисы Долиной. 
Подписано соглашение о сотрудничестве между СГИК и Музыкальной академией Ларисы Долиной
Много жалоб от жителей поступает на работы в ночное время.
Общественная палата Самарской области проверила ход реконструкции улицы Ново-Садовой по нацпроекту
Руководитель коллектива Паоло Петициол отметил, что "так мы дойдем до того, что начнем исключать христиан, мусульман или иудеев и вернемся в Средневековье".
Итальянский оркестр откажется выступать на конкурсе скрипачей, если отстранят россиянок
В Самарском онкодиспансере применяются малотравматичные методы диагностики и лечения злокачественных новообразований дыхательной системы.
Высокотехнологичные операции помогают онкологам региона эффективно бороться с раком легких
Новая высотка появится на улице Осипенко в Самаре
Новая высотка появится в Самаре на улице Осипенко
Состоялось торжественное открытие персональной выставки Александра Баканова
Состоялось торжественное открытие персональной выставки Александра Баканова
В России создали систему предупреждения столкновения вертолетов
В России создали систему предупреждения столкновения вертолетов
Наверх
Самара  +12 °C, Тольятти  +11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 58.89
-3.51
EUR 60.9
-4.04
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
КПРФ провела на Красной площади торжественную церемонию посвящения в пионеры
Программа «Российской студенческой весны» на 22 мая: Клава Кока, рекорд по массовому вращению в народном танце и «ЗаБег»
На юбилейной Студвесне театр танца Эльвиры Первовой «СКРИМ» покажет фрагменты нового спектакля
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Состоялось торжественное открытие персональной выставки Александра Баканова

23 мая 2022 14:01
105
Состоялось торжественное открытие персональной выставки Александра Баканова

19 мая 2022 года в выставочном зале Академии Святителя Алексия состоялось торжественное открытие персональной выставки члена Союза художников России, Союза театральных деятелей России Александра Альфредовича Баканова. 

Александр Альфредович Баканов родился в Самаре, некоторое время жил в Ставрополе, а затем снова вернулся в Самару. Сегодня он известный художник, гордость Самарского края. Александр Альфредович принял участие в более ста выставках в России и за рубежом. Картины Александра  Баканова приобретены галереями и музеями мирового класса. Произведения художника были преподнесены в дар Патриарху Алексию II и Президенту России Владимиру Владимировичу Путину.

В 2003 г. персональная выставка Александра Баканова была представлена в главном здании Государственной Третьяковской галереи. Четыре работы художника находятся в экспозиции Морской резиденции Президента Российской Федерации в Константиновском дворце в  Стрельне.

Александр Баканов воссоздает на своих полотнах историческую Самару и воспевает красоту нашего края.

Поэтому на торжественном открытии выставки прозвучало стихотворение Виталия Ревякина «Самарский край» (в исполнении Елизаветы Тонеевой и Нины Гвоздевой). Для всех присутствующих в исполнении студентов направления подготовки «Музыкальное образование» прозвучала песня «Издалека долго течет река Волга». Музыка Марка Фрадкина, стихи Льва Ошанина, концертмейстер - Светлана Желобицкая. Стихотворение «Самарский край» Владимира Веретникова прозвучало в исполнении Марии Кондратьевой

Помимо того, что Александр Баканов воспевает красоту Средней полосы России, он также сохраняет традиции русской живописи. Искусствовед Валентина Чеинова так говорит о его творчестве:  «Мы должны быть благодарны Баканову, этому настоящему мастеру, за то, что он сохраняет традиции классической живописи. Каждая его картина рождает у зрителя ассоциации с творчеством русских художников XIX века».

В день открытия выставки в выставочном зале собрались друзья и почитатели таланта Александра Альфредовича Баканова. Александр Альфредовича рассказал гостям,  каким был его путь в профессию, какие работы особенно дороги его сердцу.

Поддержать своего коллегу, друга приехала Алла Леонидовна Шахматова,  директор Самарского художественного музея.  

Гостей выставки поприветствовал ректор Поволжской академии образования и искусств имени Святителя Алексия, митрополита Московского,  протоиерей Димитрий Лескин: «У нас есть прекрасная возможность  приобщиться  к творчеству замечательного человека, художника, который по-настоящему мастер, по-настоящему любит Россию, Самарский край, Волгу. И всё это выражает через свой талант. Это  здорово быть в гармонии  с самим собой, делать большое правильное дело, чувствовать, что благословение Божье с вами пребывает. К таланту прикладывается огромная сила воли, мастерство, которое оттачивается с годами». 

В торжественной обстановке отец Димитрий вручил благодарственные письма Александру Альфредовичу Баканову и Марине Альфредовне Шуваевой и памятные подарки.

По окончании торжественного открытия персональной выставки Александр Альфредович Баканов  провести экскурсию по экспозиции.

Выставка будет работать до 19 июня. Приглашаем всех ознакомиться с выставкой!

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Консультант плюс
В центре внимания
В ходе встречи обсудили впечатления студентов от участия в фестивале, поговорили о знаковых местах и мероприятиях региона.
22 мая 2022  22:04
Дмитрий Азаров встретился с представителями делегаций ЛНР и ДНР на «Российской Студенческой весне»
520
В Самаре состоялся финал уникального трека «Российская школьная весна»
22 мая 2022  10:33
В Самаре состоялся финал уникального трека «Российская школьная весна»
588
В Самаре в эти выходные пройдет Всероссийская акция «Ночь музеев-2022».
21 мая 2022  10:44
В Самаре в эти выходные пройдет Всероссийская акция «Ночь музеев-2022»
890
«Российская студенческая весна» в Самаре устанавливает рекорды
21 мая 2022  10:27
«Российская студенческая весна» в Самаре устанавливает рекорды
740
Шествие, кинопоказы, музыка и танцы: Расписание работы творческих площадок в «Ночь музеев-2022» в Самаре
20 мая 2022  11:26
Шествие, кинопоказы, музыка и танцы: Расписание работы творческих площадок в «Ночь музеев-2022» в Самаре
876
Весь список