Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре жертвой телефонных мошенников стал 31-летний адвокат
В Самаре жертвой телефонных мошенников стал 31-летний адвокат
Большинство самарцев считают кредиты долговой ямой
Большинство самарцев считают кредиты долговой ямой
эксперты выяснили, как самарцы просят прощения
Эксперты выяснили, как самарцы просят прощения
В Самарской области полицейские проводят масштабное профилактическое мероприятие «Профилактика»
В Самарской области полицейские проводят масштабное профилактическое мероприятие «Профилактика»
Состоится фестиваль-открытие Центральной лиги Международного союза КВН «Самара»
Состоится фестиваль-открытие Центральной лиги Международного союза КВН «Самара»
В Большеглушицком районе у наркомана отобрали мешок с марихуаной
В Большеглушицком районе у наркомана отобрали мешок с марихуаной
В Самарской области пенсионерам показали признаки поддельных купюр
В Самарской области пенсионерам показали признаки поддельных купюр
Энергетики «Т Плюс» приняли участие в выездном совещании в Ленинском районе Самары
Энергетики «Т Плюс» приняли участие в выездном совещании в Ленинском районе Самары
Наверх
Самара  -14 °C, Тольятти  -17 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 87.7
1.77
EUR 92.04
1.86
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В самарском зоопарке отметят День кошек
В КРЦ «Звезда» пройдет фестиваль-открытие Центральной лиги Международного союза КВН «Самара»
Полицейские и общественники региона напомнили школьникам об ответственности за экстремизм
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Состоится фестиваль-открытие Центральной лиги Международного союза КВН «Самара»

28 февраля 2025 10:18
63
Состоится фестиваль-открытие Центральной лиги Международного союза КВН «Самара»

4 марта в КРЦ «Звезда» в 19:00 состоится фестиваль-открытие второго сезона Центральной лиги МС КВН «Самара». На отборочный фестиваль подали заявки более 60 команд из 30 городов России, а также Республик Беларусь и Казахстан. Участники продемонстрируют свое мастерство в борьбе за путевки в сезон лиги.

Ведущий фестиваля – Александр Волохов, актер, чемпион Высшей лиги в составе команды КВН «СОК».

«Движение «Самарский КВН», организуя игры Центральной лиги «Самара», способствует развитию межрегионального взаимодействия. По итогам фестиваля команд КВН в Сочи в этом году выпускники первого сезона нашей лиги были приглашены в одни из главных лиг клуба: Премьер-лигу, телевизионные Международную и Первую лиги. Это доказывает, что Центральная лига «Самара» подтверждает свой статус кузницы кадров для большого КВН, а в Самаре движение КВН развивается на высоком уровне», — отмечает заслуженный работник культуры Самарской области, руководитель Движения «Самарский КВН» Сергей Ларионов.

Напомним, в 2024 году на юбилейном Международном фестивале команд КВН лиге «Самара», которая работает на территории региона много лет, присвоен статус Центральной лиги МС КВН. Центральные лиги являются основными базами подготовки команд для телевизионных лиг МС КВН. Попадание команды в Центральную лигу является признанием заслуг команды и ее уровня.

Игры лиги проходят при поддержке Правительства Самарской области и Администрации г.о. Самара. Бесплатные пригласительные билеты и новости на сайте - kvnsamara.ru 

Фото - Министерство молодёжной политики Самарской области

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре перед зданием облправительства бросили гранату
27 февраля 2025  19:17
В Самаре перед зданием облправительства бросили гранату
425
46 участников из Самары прошли во второй этап Всероссийской муниципальной премии «Служение»
27 февраля 2025  13:59
46 участников из Самары прошли во второй этап Всероссийской муниципальной премии «Служение»
470
Студентов и школьников Самарской области приглашают разработать собственный беспилотник
27 февраля 2025  11:51
Студентов и школьников Самарской области приглашают разработать собственный беспилотник
375
Роструд напомнил о переносе выходного дня с 8 марта
27 февраля 2025  11:12
Роструд напомнил о переносе выходного дня с 8 марта
333
Володин перечислил законы, которые начнут действовать с 1 марта
27 февраля 2025  09:19
Володин перечислил законы, которые начнут действовать с 1 марта
355
Весь список