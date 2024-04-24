Солисты Шостакович Опера Балет прошли в III тур конкурса артистов балета «Арабеск»

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С 16 по 28 апреля в Перми проходит XVIII Открытый российский конкурс артистов балета «Арабеск» им. Екатерины Максимовой.

О желании принять участие в конкурсе 2024 года оргкомитет уведомили 220 артистов и хореографов из 14 стран и 26 городов России. В этом году он посвящен 85-летию со дня рождения легендарной балерины Екатерины Максимовой.

Среди подавших заявки на участие в «Арабеске» представители России, Бразилии, Армении, Беларуси, Казахстана, Монголии, Кореи, Франции, Японии и др. Балетная карта России представлена 26 городами — от Астрахани до Улан-Удэ, включая Казань, Нижний Новгород, Уфу, Москву, Санкт-Петербург, Сыктывкар, Пермь.

Самару представляют солисты балета Педро Сеара, Лаура Васконселос, Полина Марушина и Мукаи Ринтаро.

Также в конкурсе принимает участие студентка Самарского хореографического училища Ангелина Балдина, в качестве партнера которой выступает артист балета Шостакович Опера Балет Энтони Остин. Поддерживает ребят в Перми репетитор Юрий Ромашко.

На данный момент уже известны результаты II тура конкурса. В III тур прошли Лаура Васконселос и Педро Сеара.

За новостями и выступлениями участников можно следить на официальном сайте конкурса (https://arabesque-perm.ru/novosti/), а также в группе во ВКонтакте (https://vk.com/arabesque).

Как отмечают организаторы конкурса, среди подавших заявки учащиеся 15 хореографических учебных заведений и артисты 14 театров России.

Закрытие XVIII Открытого российского конкурса артистов балета «Арабеск» им. Екатерины Максимовой и гала-концерт лауреатов конкурса состоится 27 апреля. Гала-концерт лауреатов пройдет также 28 апреля.

Победителей конкурса определит международное жюри. В этом году в его состав вошли: бессменный художественный руководитель конкурса «Арабеск» и председатель жюри — Владимир Васильев, а также Алексей Расторгуев (Пермь), Юрий Петухов (Санкт-Петербург), Марианна Рыжкина (Москва), Александр Могилев (Москва), Татьяна Предеина (Челябинск), Владимир Толстухин (Пермь), Леонора Куватова (Уфа), Дитмар Зайфферт (Берлин, Германия), Людмила Ли (Алматы, Казахстан), Гюльагаси Мирзоев (Баку, Азербайджан) и Гэрэлчимэг Хоролдаваа (Улан-Батор, Монголия). Ответственный секретарь жюри — Марина Панфилович (Москва), сообщает пресс-служба САТОБ.

Фото: официальный сайт конкурса https://arabesque-perm.ru/