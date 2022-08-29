СОИКМ им. П.В. Алабина приглашает на выставку игрушек советского времени

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1 сентября откроется выставка «Карусель советского детства». Экспонируются игрушки советского периода.

Основу экспозиции составят предметы из коллекции двух поколений жителей Самары: сестёр Ольги и Любови Беловых и дочерей последней –Жени и Саши.

Самарский коллекционер О.И. Белова располагает одной из самых больших и разнообразных коллекций игрушек советского периода истории, как отечественного производства, так и зарубежных. Примечательно, что среди экспонатов коллекции весомую часть составляют игрушки, выпущенные на знаменитой в своё время Куйбышевской фабрике игрушек, а также на производственных объединениях «Завод им. Масленникова», «КАТЭК», «РЕЙД», Сызранское предприятие по выпуску деревянных изделий…Коллекция представить игрушки 50- 90-ых гг. ХХ в.

Игрушки – как свидетели этапов советской истории.

В экспозицию войдут предметы, выполненные из разнообразных материалов, в различных видах техник. Это куклы, машины, оружие, лошадки коллективного конструкторы, кубики и т.д.

Стоимость входного билета:

- взрослый – 100 руб.; детский, студенческий, пенсионный – 75 руб.

Стоимость с экскурсионным обслуживанием:

- для группы от 10 чел.: взрослый – 200 руб.; детский, студенческий, пенсионный – 150 руб;

– индивидуальная экскурсия (от 1 до 10 чел.) – 500 руб.

Выставка продлится до 30 декабря 2022 г.

Фото: пресс=служба музея