«Шостакович XX век»: в Самарской филармонии прошел первый концерт из цикла «Дирижирует маэстро Щербаков»

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19 сентября в Самарской филармонии, в рамках Международного фестиваля искусств «Шостакович XX век», с огромным успехом прошел первый концерт из цикла «Дирижирует маэстро Щербаков», в котором вместе с Академическим симфоническим оркестром Самарской филармонии под управлением маэстро выступил непревзойденный солист — народный артист РФ Николай Луганский (фортепиано).



В программе вечера прозвучали Концерт №1 для фортепиано с оркестром С.Рахманинова, Концерт №1 для фортепиано с оркестром С. Прокофьева и Симфония №10 ми минор Д. Шостаковича.



Николай Луганский – один из самых ярких пианистов своего поколения. Лауреат ряда международных конкурсов, музыкант международного класса, представляющий российское искусство во всем мире.

Фото: департамент информационной политики СО