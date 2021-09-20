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С Академическим симфоническим оркестром Самарской филармонии под управлением маэстро выступил  народный артист РФ Николай Луганский (фортепиано).
«Шостакович XX век»: в Самарской филармонии прошел первый концерт из цикла «Дирижирует маэстро Щербаков»
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«Шостакович XX век»: в Самарской филармонии прошел первый концерт из цикла «Дирижирует маэстро Щербаков»

20 сентября 2021 21:10
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С Академическим симфоническим оркестром Самарской филармонии под управлением маэстро выступил  народный артист РФ Николай Луганский (фортепиано).

19 сентября в Самарской филармонии, в рамках Международного фестиваля искусств «Шостакович XX век», с огромным успехом прошел первый концерт из цикла «Дирижирует маэстро Щербаков», в котором вместе с Академическим симфоническим оркестром Самарской филармонии под управлением маэстро выступил непревзойденный солист — народный артист РФ Николай Луганский (фортепиано).

В программе вечера прозвучали Концерт №1 для фортепиано с оркестром С.Рахманинова, Концерт №1 для фортепиано с оркестром С. Прокофьева и Симфония №10 ми минор Д. Шостаковича. 

Николай Луганский – один из самых ярких пианистов своего поколения. Лауреат ряда международных конкурсов, музыкант международного класса, представляющий российское искусство во всем мире. 

 

Фото:    департамент информационной политики СО

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