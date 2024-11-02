Шостакович Опера Балет в Самаре представит новую постановку балета «Щелкунчик»

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21 декабря в 18.30 на сцене Шостакович Опера Балет будет представлена премьера эксклюзивной редакции «Щелкунчика»: художественный руководитель балета театра, заслуженный артист России Юрий Бурлака воссоздал образ оригинальной постановки 1892 года, которая состоялась на сцене Мариинского театра. Именно в таком визуальном и хореографическом решении видел «Щелкунчика» на премьере сам Чайковский.

Зрители с нетерпением ждут встречи с самым волшебным новогодним балетом «Щелкунчик». Каждый год они погружаются в мир прекрасных детских грёз, переживая историю Клары и Щелкунчика.

Балет-феерия в двух действиях, трех картинах с прологом и эпилогом. Либретто Мариуса Петипа (1818-1910) по мотивам сказки Александра Дюма (1802-1870) «История Щелкунчика» (1844). Хореография Льва Иванова (1892).

Постановка и новая хореографическая редакция – Юрий Бурлака.

Музыкальный руководитель и дирижер-постановщик – Евгений Хохлов.

Художник-постановщик – Андрей Войтенко (по эскизам Константина Иванова и Михаила Бочарова 1892 года).

Художник по костюмам – Татьяна Ногинова (по эскизам Ивана Всеволожского и Евгения Пономарёва 1892 года).

Художник по свету – Александр Наумов.

Ассистент балетмейстера-постановщика – Алексей Конкин.

С 21 декабря по 12 января будет показано 23 спектакля (17 в декабре и 6 в январе). Продажа билетов стартовала 1 ноября.