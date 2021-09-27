Сегодня юбилей актрисы Самарского театра драмы, народной артистки России Жанны Романенко

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Сегодня, 27 сентября, празднует юбилейный день рождения актриса Самарского академического театра драмы им. М. Горького, народная артистка России Жанна Романенко (Надеждина)!

За 46 лет плодотворной работы на самарской сцене актриса сыграла более 80 ролей, отмеченных ярким, выразительным почерком. Благодаря задушевным, драматическим сторонам таланта, яркой комедийной грани и незаурядному темпераменту роли в исполнении Жанны Романенко принесли актрисе признание, любовь, популярность и преданность зрителей.

С годами ничто не изменилось в облике актрисы, только прибавилось зрелой красоты, мудрости и счастья, от сопричастности самому дорогому и любимому искусству театра, которому отдана вся жизнь. Особая грань её таланта в том, что она может быть на сцене и трагична и комична одновременно.

Роли текущего репертуара: Моника («Любимец публики» Н. Кауарда), Элинор Аквитанская («Лев зимой» Д. Голдмена), миссис Этель Сэвидж («Странная миссис Сэвидж» Д. Патрика), Мама («Шесть блюд из одной курицы» Г. Слуцки), Джанет Бурмайстер («Ladies’ night» Ж. Коллара), Мелисса («Любовный письма» А. Гурнея).

К 75-летию со дня рождения актрисы художественный руководитель САТД им. М. Горького Валерий Гришко ставит спектакль «Все любят Памелу» Джона Патрика, где Жанна Романенко исполнит главную роль. Премьера планируется в 26, 27 и 28 ноября 2021 года.

Фото: минкульт СО