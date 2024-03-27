Сегодня станут известны итоги V сезона Окружного фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье»

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Сегодня, во Всемирный день театра, в 14.00, Самарский регион примет участие в онлайн-трансляции, во время которой станут известны итоги V сезона Окружного фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье»



В пятом юбилейном сезоне в региональном этапе приняли участие 125 спектаклей из 21 города и района губернии. А за возможность примерить корону театрального короля или королевы в этом году боролись более двух тысяч самодеятельных артистов.



«Театральное Приволжье» – самый масштабный общественный проект Приволжского федерального округа, который создает условия и дает дополнительные стимулы для развития детского и молодежного театрального движения.

Коллективы Самарского региона остаются в лидерах как по числу коллективов-победителей, так и по мастерству режиссерского замысла, музыкальному и художественному оформлению сценических работ.