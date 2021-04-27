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Сегодня, 27 апреля самарцев приглашают на десятые Аксаковские онлайн-чтения

27 апреля 2021 10:59
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Сегодня, 27 апреля самарцев приглашают на десятые Аксаковские онлайн-чтения

Сегодня, 27 апреля в 15:00 пройдут десятые Аксаковские онлайн-чтения на тему «Самарская внучка писателя С. Т. Аксакова».
7 апреля – день памяти Ольги Аксаковой, внучки писателя С. Т. Аксакова. Именно в этот день состоялось путешествие Аксаковского комитета Самарской области в село Языково Борского района Самарской области. Участники узнают об апрельской встрече аксаковцев в музее села Языково, хранящего весьма интересную информацию об Ольге Аксаковой, которая жила в Языково с конца XIX века до 1921 года XX века.

В Аксаковских онлайн-чтениях примут участие библиотеки, носящие имя С. Т. Аксакова: Областная библиотека для детей и юношества им. С.Т. Аксакова в г. Ульяновске и Центральная городская детская библиотека им. С. Т. Аксакова в г. Бугуруслане. Для юных участников чтений библиотеки, а также государственный историко-художественный и литературный музей-заповедник «Абрамцево» приготовили множество конкурсов, посвященных С.Т. Аксакову.

Событие состоится на платформе вебинара в онлайн-формате ВКонтакте в группе «Самарская областная детская библиотека».
Ссылка для входа : https://vk.com/away.php?to=https://pruffme.com/landin.

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Теги: Аксаковские чтения библиотека Мероприятия

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