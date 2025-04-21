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САТОБ представит программу «Пламя Победы», посвященную 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

21 апреля 2025 18:05
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Зрители смогут увидеть два одноактных балета: «Ленинградскую симфонию» на музыку Дмитрия Шостаковича и «Дом у дороги» на музыку Валерия Гаврилина.

3 мая в 18.30 Самарский академический театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича представляет программу «Пламя Победы», посвященную 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В рамках этого уникального вечера зрители смогут увидеть два одноактных балета: «Ленинградскую симфонию» на музыку Дмитрия Шостаковича и «Дом у дороги» на музыку Валерия Гаврилина.  12+

«Ленинградская симфония» – это масштабное полотно, эпическое повествование о мужестве и героизме осажденного Ленинграда. Либретто и хореографию одноактного балета, основанного на первой части Седьмой «Ленинградской» симфонии Шостаковича, создал в 1961 году Игорь Бельский. Этот балет погружает зрителей в атмосферу исторической драмы, подчеркивая стойкость и единство народа в тяжелые времена.

Одноактный балет «Дом у дороги» на музыку Валерия Гаврилина и либретто Дмитрия Антипова, основанном на одноименной поэме Александра Твардовского, рассказывает камерную историю, разворачивающуюся на фоне всеобщей трагедии. Здесь война предстает глазами отдельной семьи, акцентируя личные потери, страдания и боль.

Оба балета, несмотря на разный масштаб и хореографический язык, говорят об одном и том же – о войне как о страшном, бесчеловечном явлении, оставляющем неизгладимый след в судьбах людей. Они заставляют задуматься о цене мира, ценности человеческой жизни и о необходимости помнить уроки истории.

I отделение

Дмитрий Шостакович

Балет «Ленинградская симфония»

Балетмейстер-постановщик – кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени Вячеслав Хомяков

Музыкальный руководитель, дирижер-постановщик и дирижер спектакля – лауреат международного конкурса Евгений Хохлов

Художник-постановщик – Андрей Войтенко (по эскизам Михаила Гордона, 1961)

Художник по костюмам – лауреат Российской национальной театральной премии «Золотая маска» Татьяна Ногинова (по эскизам Михаила Гордона, 1961)

Художник по свету – лауреат Российской национальной театральной премии «Золотая маска» Александр Наумов


II отделение

Премьера!
Валерий Гаврилин

Балет «Дом у дороги»


Балетмейстер-постановщик – Дмитрий Антипов

Музыкальный руководитель, дирижер-постановщик и дирижер спектакля – лауреат международного конкурса Евгений Хохлов

Художник-постановщик и художник по костюмам – Марина Евдоченкова
Художниквидеоконтента– Дмитрий Громов

Художник по свету – Сергей Дильдин

 

Фото:   пресс-служба САТОБ

 

Теги: Самара

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