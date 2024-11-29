Я нашел ошибку
Главные новости:
Данный спектакль выбран из репертуара театра как один из ярких образцов иллюстрирующих классическое русское искусство, сочетающие гениальную поэзию А.Пушкина и музыку П.Чайковского.
САТОБ: участники СВО и члены их семей посмотрели оперу П.Чайковского  «Пиковая дама»
В центре организованы группы психологической поддержки. В рамках занятий участники находят новых друзей, делятся опытом и получают обратную связь.
Специалисты Самарского СПИД - центра оказывают психологическую помощь пациентам и их семьям
Последние несколько лет Ирина Михайловна работала заместителем главного врача по медицинской части Самарской городской поликлиники № 1 Промышленного района.
Отрадненскую городскую больницу возглавила Ирина Назаркина
С опережением и без ожиданий.
Благодаря дополнительным средствам областного бюджета новые ФАПы появятся в 24 населенных пунктах
Иван Носков обсудил с директором МАУ «Парки Самары» развитие парка Победы и его подготовку к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
В самарском парке Победы реконструируют мемориальный комплекс
Будет действовать временное ограничение движения транспорта по улице Максима Горького – от улицы Комсомольской до улицы Пионерской.
В центре Самары ограничат движение транспорта 
Иван Носков встретился с жителями улиц Дачная и Циолковского, которые оставляли обращения в социальных сетях. 
Дорогу по улице Дачная (от Пензенской до Чернореченской) в Самаре капитально отремонтируют
Банкнота номиналом 1000 рублей посвящена Приволжскому федеральному округу.
Символом для новой 1000-рублевой банкноты может стать самарский Монумент Славы
Наверх
Самара  -1 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 109.58
1.57
EUR 116.14
3.05
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В "ЗИМ Галерее" расскажут об архитектурном авангарде от Самары до Токио
В Самаре пройдет праздник «Слава Богу, что мы – казаки!»
Самарцев приглашают услышать живые мелодии гитары и мандолины
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

САТОБ: участники СВО и члены их семей посмотрели оперу П.Чайковского  «Пиковая дама»

29 ноября 2024 22:43
154
Данный спектакль выбран из репертуара театра как один из ярких образцов иллюстрирующих классическое русское искусство, сочетающие гениальную поэзию А.Пушкина и музыку П.Чайковского.

28 ноября в Самарском академическом театре оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича состоялся благотворительный показ оперы П.И.Чайковского  «Пиковая дама», зрителями которой стали участники СВО и члены их семей.

«Пиковая дама» П.Чайковского – визитная карточка российского оперного наследия, одна из немногих русскоязычных опер, закрепившихся в международном репертуаре. Любовь и азарт, роковая тайна и жертвующая спокойной жизнью страсть – повесть Пушкина, написанная в стиле светского анекдота, на оперной сцене перевоплотилась в трагедию из екатерининских времен, которая потрясает психологической правдивостью.

Партии исполнили Ольга Добрыдина, Иван Волков, Наталья Фризе, Степан Волков и другие. За дирижерским пультом – Евгений Хохлов.

Данный спектакль выбран из репертуара театра как один из ярких образцов иллюстрирующих классическое русское искусство, сочетающие гениальную поэзию А.Пушкина и музыку П.Чайковского.

Заведующий режиссерским управлением театра Роман Ерицев так высказался о мероприятии: «В нашем театре ведётся постоянная работа по патриотическому воспитанию, в целом, и оказанию поддержки участников СВО и членов их семей, в частности. Разумеется, мы считаем это очень важным направлением в нашей работе, особенно в такое время.
Мы не только предоставляем возможность для бесплатного посещения репертуарных спектаклей этой категории граждан, но и постоянно инициируем концерты для участников СВО, проходящих лечение в военном госпитале и военной части в поселке Рощинский. В этом году уже восемь раз там была представлена концертная программа под названием «Ближе к зрителю». При этом, данная инициатива принадлежит именно артистам. Творческие люди тонко чувствуют, как искусство способно дарить надежду, вселять оптимизм, поддерживать в людях жизнеутверждающую позицию в сложное время».

Григорий Кондратов, военнослужащий Управления Росгвардии по Самарской области, участник СВО, пришедший на оперу вместе с женой поделился своими эмоциями: «Моё основное впечатление – это то, что я вообще в первый раз в своей жизни нахожусь о Театре оперы и балета и пришел слушать оперу Чайковского «Пиковая дама». Да, я был ранее на спектаклях, на концертах, но на опере впервые. Замечательно, что у нас, как участников СВО есть возможность посетить театр бесплатно. Мы – участники СВО, находимся в постоянном напряжении, поэтому очень нуждаемся в том, чтобы переключиться на атмосферу праздника, отдохновения, расслабления, а также, почувствовать сопричастность к нашей великой русской культуре. Очень благодарен за то, что такая возможность для нас создана».

Необходимо отметить, что репертуар театра формируется с учетом патриотической тематики. Кроме уже упомянутой Седьмой (Ленинградской) симфонии Д.Д. Шостаковича, идут исторические спектакли, такие как опера М.Мусоргского «Борис Годунов», концертная программа «Александр Невский. Ледовое побоище» и другие.

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Последние несколько лет Ирина Михайловна работала заместителем главного врача по медицинской части Самарской городской поликлиники № 1 Промышленного района.
29 ноября 2024, 21:14
Отрадненскую городскую больницу возглавила Ирина Назаркина
Последние несколько лет Ирина Михайловна работала заместителем главного врача по медицинской части Самарской городской поликлиники № 1 Промышленного района. Здравоохранение
183
Иван Носков обсудил с директором МАУ «Парки Самары» развитие парка Победы и его подготовку к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
29 ноября 2024, 20:41
В самарском парке Победы реконструируют мемориальный комплекс
Иван Носков обсудил с директором МАУ «Парки Самары» развитие парка Победы и его подготовку к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Благоустройство
176
Будет действовать временное ограничение движения транспорта по улице Максима Горького – от улицы Комсомольской до улицы Пионерской.
29 ноября 2024, 20:29
В центре Самары ограничат движение транспорта 
Будет действовать временное ограничение движения транспорта по улице Максима Горького – от улицы Комсомольской до улицы Пионерской. Благоустройство
220
В центре внимания
Делегация региона во главе с Вячеславом Федорищевым ознакомилась с Ситуационным центром Губернатора Тульской области
29 ноября 2024  16:49
Делегация региона во главе с Вячеславом Федорищевым ознакомилась с Ситуационным центром Губернатора Тульской области
656
В Самаре стартует конкурс на лучшее новогоднее оформление
29 ноября 2024  15:52
В Самаре стартует конкурс на лучшее новогоднее оформление
241
В Самаре продолжается создание интеллектуальной транспортной системы
29 ноября 2024  13:38
В Самаре продолжается создание интеллектуальной транспортной системы
284
Остался один день до окончания народного голосования за номинантов областной акции «Народное признание»!
29 ноября 2024  13:16
Остался один день до окончания народного голосования за номинантов областной акции «Народное признание»!
420
Начинается прием заявок на Международный конкурс детского рисунка «Моя Россия»
29 ноября 2024  13:03
Начинается прием заявок на Международный конкурс детского рисунка «Моя Россия»
264
Весь список