Главные новости:
День ООПТ отметили в Ботаническом саду в Самаре.
Самарская область отметила День особо охраняемых природных территорий региона
Предлагается разделить прилегающую территорию на функциональные зоны.
В Самаре разработают дизайн-проект благоустройства территории у Дворца легкой атлетики на ул. Физкультурной
Будьте внимательны и осторожны! При возникновении чрезвычайных ситуаций звоните 112.
Ночью 20 августа в северных районах Самарской области ожидается гроза, ливень, шквалистый ветер
И ожидает получение нового оборудования на общую сумму 23,67 млн.руб. (из федерального бюджета – 19,58 млн.руб., из регионального – 2,67 млн.руб.).
САТОБ стал в 2025 году участником нацпроекта «Семья»
Леонид Слуцкий: около трети россиян живут на доходы ниже указанного уровня, а минимальный набор товаров и услуг составляет порядка 20 тыс. рублей.
Россиян с доходом ниже 30 тыс. рублей предложили освободить от НДФЛ
Владимир является ведущим артистом театра драмы, постоянно занят в текущем репертуаре, пользуется большим авторитетом у своих коллег и огромной популярностью у публики.
Заслуженный артист Самарской области Владимир Сапрыкин награжден медалью «За труды в культуре и искусстве»
Документ направлен на развитие системы непрерывного профессионального развития медицинских кадров региона, повышение квалификации среднего медицинского персонала и укрепление кадрового потенциала отрасли.
Минздрав СО подписал соглашение с областной организацией медицинских сестер
На занятие приглашают всех желающих.
Центр поиска пропавших людей региона проведет полевое практическое занятие
САТОБ стал в 2025 году участником нацпроекта «Семья»

19 августа 2025 18:16
119
И ожидает получение нового оборудования на общую сумму 23,67 млн.руб. (из федерального бюджета – 19,58 млн.руб., из регионального – 2,67 млн.руб.).

Самарский академический театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича в 2025 году стал участником Национального проекта «Семья» и ожидает получение нового оборудования на общую сумму 23,67 млн.руб. (из федерального бюджета – 19,58 млн.руб., из регионального – 2,67 млн.руб.).

В частности, была осуществлена модернизация парка светового оборудования. Приобретено 23 светодиодных прожектора, что способствует улучшению визуального восприятия спектакля, уменьшению потребления электроэнергии, созданию более комфортной акустической атмосферы на сцене и в зале.

«Новое световое оборудование дает более широкие возможности для творчества художника по свету: позволяет акцентировать внимание на нужных зонах, помогая создавать  выразительные и запоминающиеся художественные образы, выделяя ключевые композиционные элементы. Например, мы сможем точно подчеркнуть предмет, «вырезав» его по форме детали декорационного оформления», — рассказал заведующий постановочным цехом Сергей Дильдин.

Также обновлено звуковое оборудование – приобретена новая микшерная звуковая консоль, которая обеспечивает превосходное качество звучания, высокую скорость передачи сигнала, эффективное управление и большее количество вариантов для разнообразных систем «живого» звука с обширными возможностями выделения различных оттенков.

В том числе в рамках нацпроекта приобретен лазерный проектор большой мощности, улучшающий качество транслируемого фото и видеоматериала. 

Основная часть оборудования уже получена и будет использоваться практически в ежедневном режиме во всех спектаклях театра. 

Позднее в рамках  Национального проекта «Семья» ожидается еще поставка звуковой колонки, сообщает пресс-служба САТОБ. 

Теги: Самара

