САТОБ с большим успехом выступил на сцене БДТ имени Г.А. Товстоногова

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28 ноября Самарский академический театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича представил хореографическую программу «Время Долгушина» на сцене БДТ имени Г.А. Товстоногова (Санкт-Петербург) в рамках Международного фестиваля искусств «Дягилев. Поскриптум».

Программа посвящена наследию Никиты Долгушина (1938-2012) – уникального российского балетмейстера, которому удавалось одинаково вдохновенно создавать собственные произведения и восстанавливать старинные балеты.

«Для старинной хореографии очень важны детали. Именно из мелких деталей складывается образ определенного времени, к которому Долгушин обращался всегда очень тщательно. Поэтому мы стараемся продолжать его линию такой точности в деталях. И самое трудное – это удержать. Но, тем самым мы продлеваем интересную жизнь балетным произведениям», – рассказал заслуженный артист России, художественный руководитель балета самарского театра Юрий Бурлака.

Настоящим сокровищем репертуара самарского театра стал поставленный Долгушиным вечер одноактных балетов Серебряного века, одним из которых был «Павильон Армиды» на музыку Николая Черепнина. Долгушин создавал его по мотивам легендарной постановки хореографа Михаила Фокина и художника Александра Бенуа, хита «Русских сезонов» Сергея Дягилева в Париже. Этот балет, в котором Серебряный век вглядывается в эпоху барокко, открыл вечер.

Во второе отделение вошли фрагменты двух балетов в хореографии Игоря Чернышева: дуэт Фригии и Спартака из балета «Спартак» Арама Хачатуряна и дуэт и монологи Антония и Клеопатры из балета «Антоний и Клеопатра» Эдуарда Лазарева.

На фестивале с самарской труппой фрагмент из балета «Антоний и Клеопатра» исполнил премьер Большого театра России Денис Родькин: «С Никитой Александровичем Долгушиным, к сожалению, я не был знаком лично, но видел много записей его выступлений, а также записи его интервью. Хочу сказать, что это человек, который обладал невероятной положительный энергетикой. Мастер, который любил свое дело, любил зрителей, и сейчас – большой пример для подражания нам, более молодому поколению. Мы тоже стремимся отталкиваться от души».

В хореографической программе «Время Долгушина» заняты солисты и артисты Шостакович Опера Балет: заслуженная артистка России, заслуженная артистка Самарской области Ксения Овчинникова, заслуженная артистка Самарской области Вероника Землякова, Наталия Клейменова, Педро Сеара, Сергей Гаген, Дмитрий Петров, Полина Чеховских, Лаура Васконселос, Дмитрий Мамутин, Александр Мазуренко, Максим Маренин, Дмитрий Сагдеев, Полина Марушина, и другие.

В заключении второго отделения были представлены фрагменты балета «Кармен-сюита» на музыку Жоржа Бизе – Родиона Щедрина в хореографии Никиты Долгушина, которая создавалась специально для труппы Самарского театра в 2003 году. Особенностью его версии «Кармен-сюиты» является отсутствие Тореро, одного из главных действующих лиц спектакля Альберто Алонсо. Балетмейстер хотел сконцентрировать все внимание зрителя на Хосе и Кармен.

Завершил вечер фрагмент второго акта из балета «Сильфида» Жана Шнейцхоффера и Германа Левенскольда в хореографии Августа Бурнонвиля в редакции Никиты Долгушина.

Воспоминанием о своем педагоге поделались балетмейстер, хореограф-постановщик второго акта из балета «Сильфида» в программе «Время Долгушина» Александра Тихомирова: «Никита Александрович всегда учил думать, размышлять. Это был один из самых интеллектуальных танцовщиков мира, такая многогранная личность, даже начиная с того, что он прекрасно рисовал. Ко многим своим балетам, как, например, «Кармен», костюмы сделаны по его эскизам. Давать оценки масштаба его личности будут потомки, а я все-таки его современник. Для меня он уникален, и очень жалко, что его сегодня с нами нет».

Никита Долгушин – уникальный танцовщик и балетмейстер, один из ярких представителей мира балета второй половины ХХ века, приверженец строго академической школы балета Никита Александрович Долгушин всегда искал возможность современного прочтения классики и всю свою творческую жизнь стремился к исполнению (а позже к сочинению) современной хореографии.

В 1997-2006 годах он возглавлял балетную труппу Самарского академического театра оперы и балета. Его творческим кредо была реконструкция и воссоздание классического наследия русского балета. Именно поэтому на самарской сцене появились постановки: «Эсмеральда» Цезаря Пуни в хореографии Перро-Петипа, «Вечер одноактных балетов Серебряного века», включающий триаду балетов с хореографией Михаила Фокина: «Жар-птица» Игоря Стравинского, «Сильфиды» на музыку Фредерика Шопена, «Павильон Армиды» Николая Черепнина.

Под руководством Долгушина балетной труппе Самарского театра удалось раскрыться в полной мере, творить с редким творческим запалом, демонстрируя все, на что способны артисты. Сам же Никита Александрович с трепетом относился к Самарскому театру, говоря о нем: «Я люблю Самарский театр, все больше и больше проникаюсь его потенциальными возможностями и нынешним состоянием… Сейчас меня, естественно, интересует направление театра, его эстетическое, профессиональное, если хотите, нравственное состояние… Прекрасный балет всегда был и будет. Его нужно постоянно вспоминать, оберегать, лелеять. Я прошел огонь и воду и сейчас стремлюсь передать свой опыт молодым. Что же касается моего жизненного кредо, то оно по-прежнему неизменно: всегда быть на высоте правды».

Балетмейстер много сил уделял реставрации классических балетов – как это делает нынешний художественный руководитель балетной труппы Юрий Бурлака.

После выступления на сцене БДТ имени Г.А. Товстоногова художественный руководитель фестиваля «Дягилев. Поскриптум» Наталья Метелица поздравила артистов: «Вокруг все черное, небо закрыто, снег перекрывает железную дорогу. А вы все равно приехали, танцуете, несете эту радость в зал. Я вышла сейчас, наполненная вашей энергией, вашей красотой, вашим служением. Вы потрясающие, молодые, энергичные, изящные люди. Цените то, что в вас вложил руководитель Юрий Петрович. Я вас искренне поздравляю!»

Поздравления также прозвучали от народной артистки России, прима-балерины Мариинского театра Дианы Вишневой, которая присутствовала на показе, и в этот же вечер в рамках фестиваля Диана Викторовна была объявлена лауреатом приза «Удиви меня!», который ежегодно получают деятели культуры. «Спасибо, я очень благодарна вам, что этой прекрасной программой вы почтили память Никиты Долгушина. Цените то менторство и ту возможность, которую вам передают ваши педагоги», – обратилась она к артистам Шостакович Опера балет.

Фото: пресс-служба минкульта СО