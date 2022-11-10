САТОБ: оперный певец Василий Святкин отмечает юбилей

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11 ноября 2022 года исполняется 60 лет Василию Николаевичу Святкину – одному из самых известных артистов оперной труппы Самарского академического театра оперы и балета имени Дмитрия Шостаковича.

Василий Святкин – заслуженный артист России, народный артист Самарской области, лауреат международного музыкального фестиваля «Россия-Италия», четырёхкратный лауреат губернского профессионального конкурса «Самарская театральная муза».

Исполнитель сложнейших партий лирического и драматического баритона, Василий Святкин обладает удивительной техникой пения, необыкновенно красивым природным тембром, умением глубоко и психологически продуманно воплотить своего героя.

30 лет Василий Николаевич посвятил самарской оперной сцене, и за эти годы он создал блистательную плеяду незабываемых и ярких образов.

В числе самых известных и любимых зрителями партий Василия Святкина – Князь Игорь в одноимённой опере Александра Бородина, Григорий Грязной в «Царской невесте» Николая Римского-Корсакова, партии в операх Джузеппе Верди – Риголетто в «Риголетто», Жорж Жермон в «Травиате», Амонасро в «Аиде» – и другие.

27 ноября в 19:00 на сцене Самарского театра оперы и балета состоится юбилейный концерт Василия Святкина (12+). В программе сцены, арии и ансамбли из опер «Риголетто», «Трубадур», «Сила судьбы» Джузеппе Верди, «Лючия ди Ламмермур» Гаэтано Доницетти, «Искатели жемчуга» Жоржа Бизе, «Лакме» Лео Делиба; камерная музыка русских и зарубежных композиторов. Исполнители: ведущие солисты и концертмейстеры Самарского академического театра оперы и балета, симфонический оркестр театра. Специальные гости: солист – заслуженный артист России Михаил Губский (тенор), пианист – Вячеслав Шевердин.

1 декабря в 18:30 на сцене театра будет представлена эпическая опера Александра Бородина «Князь Игорь» (12+). Спектакль также приурочен к юбилею Василия Святкина, который исполнит заглавную партию.

Дирижёр юбилейных мероприятий – художественный руководитель и главный дирижёр Шостакович Опера Балет Евгений Хохлов, сообщает пресс-служба САТОБ.

Фото: пресс-служба САТОБ