Самарцев зовут на фестиваль музыкальных традиций "Хранимые Веками"

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Стартует Всероссийский фестиваль-конкурс музыкальных традиций «Хранимые Веками». Прием заявок, в том числе от жителей Самарской области, пройдет до конца августа. К участию принимаются видеоролики, созданные на основе музыкального фольклора или современных авторских песен о России в исполнении как профессиональных творческих коллективов, так и самодеятельных исполнителей. Организатором фестиваля «Хранимые Веками» является Фонд «Культурный код».

Фестиваль «Хранимые веками», основная идея которого – поддержка, популяризация и возрождение народных традиций - проводится уже шесть лет, и каждый раз он становится мощным, знаковым событием в культурной жизни России. Перед организаторами фестиваля стоит серьезная и интересная задача – сделать фестиваль традиций современным и нестандартным, живым и интересным не только для гостей, но и для самих участников. В разные годы своего существования Фестиваль «Хранимые Веками» проводился и в Государственном Кремлевском дворце, где такие «звезды» российской эстрады, как Лев Лещенко, Сергей Лазарев, Валерия, Наташа Королёва, Николай Басков, Олег Газманов исполняли свои любимые народные песни в оригинальной аранжировке, и в старинном Николо-Сольбинском монастыре, где на специально построенной сцене блистали знаменитые и легендарные артисты народного жанра: Рязанский и Воронежский русские народные хоры, Кубанский казачий хор, ансамбли танца «Урал», «Березка», «Кострома» и многие-многие другие, а гости праздника создавали свои шедевры на мастер-классах русских ремесел и угощались национальными блюдами в конкурсе народных поваров.

В 2024 году «Хранимые Веками» пройдет в абсолютно новом формате: это будет фестиваль-конкурс музыкальных традиций, где участникам необходимо представить аудиовизуальные произведения (видеоролики) в одной из номинаций: «Фольклорная песня» или «Современная авторская песня о России». В каждой номинации конкурсные видеоработы подразделяются на три категории: семейный ансамбль, творческий коллектив и солисты.

В этом году фестиваль пройдет в несколько этапов: отборочный тур, когда все потенциальные участники смогут прислать свои произведения, народное голосование, полуфинал (пройдет 14 сентября 2024 г. в Конгресс-центре РЭУ имени Г.В. Плеханова г.Москва). Завершится фестиваль Церемонией награждения победителей и гала-концертом лауреатов и звёздных гостей в Московском государственном театре Эстрады 24 сентября 2024 г.

«Фестиваль «Хранимые Веками», меняя параметры, добавляя новые номинации и направления, остается одним из самых грандиозных мероприятий федерального масштаба по популяризации русского культурного наследия, - говорит организатор и идейный вдохновитель фестиваля, президент фонда «Культурный код» Александр Ковалёв. – Мы пробуем новые интересные форматы, ломаем стереотипы, используем современные технологии, чтобы показать широкой аудитории, что традиции – это актуально и далеко не скучно, что народная культура всегда в тренде, и мы продолжаем ее развивать», - отмечает Александр Ковалёв.

«Наш фестиваль остается замечательной площадкой для общения единомышленников, людей, которым дорога народная культура, - подчеркивает председатель экспертной комиссии Народный артист России Лев Лещенко. – Мы ждем появления новых уникальных талантов земли русской и их самобытные творческие работы, сделанные с любовью к России и народной культуре».